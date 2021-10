Pierwsza taka zmiana w TOP 5 - liga zostanie zmniejszona! Włosi chcą zrobić to samo

Obecnie w Ligue 1 rywalizuje 20 zespołów, z których mistrz oraz wicemistrz kraju mają zapewniony awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, trzecia drużyna walczy o LM w barażach, czwarta awansuje do Ligi Europy, a piąta walczy o Ligę Konferencji Europy. Każdego sezonu ostatnie dwa kluby w lidze spadają do Ligue 2. Natomiast 18. drużyna w tabeli walczy o utrzymanie w barażach.

Na zapleczu Ligue 1 sytuacja jest bardzo podobna, choć stawką jest awans do francuskiej ekstraklasy. Pierwsze dwa zespoły w tabeli mają zapewnioną grę w Ligue 1 od kolejnego sezonu. Trzecia, czwarta i piąta z kolei walczą w barażach. Zgodnie z zapowiedziami francuskich mediów wszystko zostanie jednak zmienione.

Francja. Zmiany w Ligue 1 i Ligue 2. "Nowy format poprawi sytuację marketingową"

Sezon 2022/23 będzie ostatnim, w którym zarówno w Ligue 1, jak i w Ligue 2 będzie grać po 20 drużyn. W środę 13 października doszło do spotkania zarządu Francuskiego Związku Piłki Nożnej (Ligue de Football Professionnel), na którym potwierdzono zmianę formatu - pisze RMC Sport. Z tego również powodu w następnym sezonie nie będzie fazy play-off oraz baraży. Cztery najsłabsze zespoły Ligue 1 spadną do niższej klasy rozgrywkowej, a w ich miejsce awansują dwa najlepsze kluby Ligue 2.

Jedynym klubem, który sprzeciwiał się zmianie formatu francuskich lig, było Metz. Pozostali wypowiedzieli się pozytywnie o zmniejszeniu liczby drużyn. - Zmiana formatu rozgrywek jest pierwszym krokiem ku globalnej reformie, która ma na celu zwiększyć wartości Ligue 1 i Ligue 2 przed odnowieniem cyklu marketingowego praw telewizyjnych po 2024 roku - oświadczyło LFP.

Francuski związek opublikował już kalendarz na sezon 2022/23, w którym oprócz nowych zmian, utrudnieniem są mistrzostwa świata w Katarze. Międzynarodowy turniej potrwa od końca listopada do drugiej połowy grudnia 2022 roku. W przyszłym roku Ligue 1 wystartuje 6 i 7 sierpnia. Ostatnie spotkania przed MŚ w Katarze zostaną rozegrane w ramach 15. kolejki, która odbędzie się 12-13 listopada. Wznowienie rozgrywek nastąpi 28 grudnia. Ostatnia kolejka rozegrana zostanie 4 czerwca 2023 roku.

Ligue 1 się zmieni. Serie A podąży tą samą drogą?

Włoskie media informują natomiast, że ruch wykonany przez Francuzów mogą wykonać także Włosi. Władze Serie A mają się spotykać, aby rozmawiać o zmniejszeniu ilości drużyn do 18, rozważając przy tym finansowe możliwości ligi. Portal "Football Italia" przypomina, że przed sezonem 2004/2005 włoska ekstraklasa składała się z 16 lub 18 drużyn przez wiele lat. Dopiero w tych latach weszła w życie zmiana i rywalizację zaczęło 20 zespołów.

Zasady w Serie A są niemal identyczne jak we Francji, z tą różnicą, że do Ligi Mistrzów awansują cztery najlepsze kluby w lidze, piąty do Ligi Europy, a szósty do Ligi Konferencji Europy. Bezpośredni spadek notują trzy najsłabsze zespoły w danym sezonie. W ich miejsce naturalnie wchodzą trzy najlepsze z Serie B, z czego dwa mają pewny awans, a trzeci jest wyłoniony po rozbudowanych barażach. W barażach bierze udział sześć klubów (miejsca 2-8).