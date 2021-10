Kolejna gwiazda PSG rozczarowana pozycją w klubie. "Nie tego oczekiwałem"

PSG było zdecydowanie najaktywniejszym klubem w letnim okienku transferowym. Do Paryża przenieśli się przed nowym sezonem tacy zawodnicy jak Gianluigi Donnarumma czy Sergio Ramos, ale przede wszystkim Leo Messi. Argentyńczyk dość niespodziewanie zakończył swoją przygodę w Barcelonie z powodu ogromnych problemów finansowych klubu. Tej okazji nie przepuścili katarscy właściciele PSG i natychmiast porozumieli się z sześciokrotnym zdobywcą Złotej Piłki.

Latem do PSG dołączyło jeszcze kilku zawodników, a wśród nich Georginio Wijnaldum. Holender przez ostatnie pięć lat występował w Liverpoolu, ale nie chciał już przedłużać tam kontraktu. Na pozostanie na Anfield namawiał go jeszcze usilnie trener Juergen Klopp, ale pomocnik twierdził w mediach, że czuje się niedoceniany w Anglii i chciałby zmienić otoczenie.

Początkowo wydawało się, że Wijnaldum przeniesie się do FC Barcelony, gdzie trenerem jest dobrze znany mu z reprezentacji Holandii Ronald Koeman. 58-letni szkoleniowiec jest wielkim fanem talentu pomocnika i to właśnie za jego kadencji na stanowisku selekcjonera Wijnaldum po raz pierwszy otrzymał opaskę kapitańską. Ostatecznie jednak do transferu nie doszło, ponieważ Katalończycy odwlekali negocjacje i mieli problem ze spełnieniem oczekiwań finansowych zawodnika. To skrzętnie wykorzystali działacze PSG.

Georginio Wijnaldum miał być w PSG jedną z kluczowych postaci linii pomocy i na początku sezonu rzeczywiście występował w pierwszym składzie. Później jednak sytuacja się zmieniła i Holender zaczął przegrywać rywalizację z Anderem Herrerą czy Idrissą Gueye. W sumie w barwach klubu z Paryża 30-latek rozegrał do tej pory 11 spotkań, ale w pięciu ostatnich zaledwie raz wyszedł w podstawowym składzie. Sytuacja ta bardzo nie podoba się pomocnikowi, co szczerze wyraził w niedawnym wywiadzie dla holenderskiej telewizji NOS.

- Nie mogę powiedzieć, że jestem całkowicie szczęśliwy. Sytuacja nie jest taka, jakiej oczekiwałem. W ostatnich latach dużo grałem, zawsze byłem w formie i bardzo dobrze sobie radziłem. Teraz mam coś innego i muszę się do tego przyzwyczaić. Naprawdę nie mogłem się doczekać kolejnego kroku, więc to, co się dzieje, jest dla mnie trudne. Będę musiał się nauczyć radzić sobie z tym. Jestem fighterem. Muszę być pozytywnie nastawiony i ciężko pracować, aby to zmienić - zapowiedział Wijnaldum.