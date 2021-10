Neymar atakowany za swoje słowa. "Szkodzi PSG"

Neymar występuje w seniorskiej reprezentacji Brazylii od 10 sierpnia 2010 roku. Łącznie wychowanek Santosu zagrał w 113 spotkaniach, w których zdobył 69 bramek. Obecny zawodnik Paris Saint-Germain jest drugim najlepszym strzelcem w historii Canarinhos i potrzebuje dziewięciu trafień, aby wyprzedzić Pele.

Reprezentacja Brazylii jest na dobrej drodze do awansu na mistrzostwa świata 2022 w Katarze. Canarinhos mają na koncie komplet zwycięstw w dziewięciu meczach i przewodzą w grupie eliminacji Ameryki Południowej z ośmioma punktami przewagi nad drugą Argentyną.

Jerome Rothen krytykuje Neymara za ostatnie wypowiedzi. "Wykazuje brak zaangażowania"

Neymar na antenie stacji DAZN podzielił się zaskakującą deklaracją związaną z jego występami w reprezentacji Brazylii. "Myślę, że to będą moje ostatnie mistrzostwa świata. Wynika to z tego, że nie wiem, czy jestem odpowiednio silny wewnętrznie, aby nadal radzić sobie z piłką nożną. Zrobię wszystko, żeby pokazać się z dobrej strony i odnieść zwycięstwo z Brazylią, aby spełnić moje największe marzenie z dzieciństwa. Mam nadzieję, że to się uda" - powiedział. Neymar po zakończeniu MŚ w Katarze będzie miał 30 lat.

Wypowiedź Neymara na antenie RMC Sport skrytykował były reprezentant Francji i piłkarz Paris Saint-Germain, Jerome Rothen. "Ostatnie komentarze Neymara są okropne dla Paris Saint-Germain. Przechodzi teraz przez trudny okres i wykazuje brak zaangażowania w klub. Brakuje mu odwagi w momencie, gdy jest mu ciężej. Gdy Neymar jest w odpowiedniej formie, to jest wspaniałym piłkarzem. To normalne, że darzy Brazylię miłością i chce wygrać mistrzostwo świata. W Katarze będzie miał na to ostatnią szansę. Jeśli jesteś piłkarzem na tym poziomie, to stajesz się ikoną klubu i musisz stawić czoła obowiązkom" - przyznał.

To nie pierwszy raz, kiedy Jerome Rothen otwarcie krytykuje Neymara na łamach mediów. 43-latek wypowiedział się na temat Brazylijczyka w 2019 roku, gdy ten chciał odejść z PSG i wrócić do Barcelony. "Neymar zapomniał o najważniejszym - jest w klubie, który stworzył mu niesamowite warunki do życia. To było odrażające, gdy powiedział, że jego najlepszym wspomnieniem jest wygrana 6:1 z PSG. Neymar napluł na koszulkę PSG i na ludzi, którzy wydają pieniądze na karnety, z których pokrywany jest kontrakt Brazylijczyka" - mówił Francuz.