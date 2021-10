Wiadomo, kto mógł zastąpić Kyliana Mbappe. PSG chciało bomby transferowej

Mohamed Salah był brany pod uwagę jeszcze zanim do Paris Saint-Germain dołączył Leo Messi. Włoski dziennikarz powiedział w programie "Gazetta Dello Five", że władze francuskiego klubu rozważały opcję sprowadzenia Egipcjanina już w czerwcu bieżącego roku. - To była opcja na sprzedaż Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Szykowali się na coś wielkiego - komentował Fabrizio Romano.

Mohamed Salah zastępcą Kyliana Mbappe? "Wciąż nie ma porozumienia w sprawie kontraktu"

Transfer, jaki planowało PSG, byłby dla francuskich władz nie lada wyzwaniem. Romano dodał, że Mohamed Salah jest bardzo związany z klubem, choć znalazł lukę, którą mogliby wykorzystać Francuzi, czyli wygasający kontrakt - Salah wciąż negocjuje z Liverpoolem. Z tego co mi powiedziano, kocha Liverpool, kibiców, miasto... wszystko. Ale wciąż nie ma porozumienia w sprawie nowej umowy - powiedział.

- Tego lata musimy mieć oko na niektóre kluby, których piłkarze mogą odejść tak samo, jak Kylian Mbappe. Ale do tego czasu priorytetem Liverpoolu będzie przedłużenie kontraktu Salaha - skwitował Romano. Obecna umowa Egipcjanina obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Władze klubowe mają więc jednak trochę czasu na znalezienie konsensusu.

Mohamed Salah dołączył do Liverpoolu w 2017 roku i bardzo szybko stał się jedną z kluczowych postaci zespołu. W sumie 29-latek rozegrał już 212 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 134 gole i zanotował 50 asyst. W kontekście Mbappe jego sytuacja pozostaje niewiadomą. Prezydent Realu Madryt przekonuje, że hiszpańskich kibiców czekają sensacyjne wieści po nowym roku, jednak władze PSG prawdopodobnie będą się starały zatrzymać 22-latka za wszelką cenę.