Dyrektor PSG grzmi po słowach Pereza ws. transferu Mbappe. "Nie możemy tolerować"

Coraz goręcej robi się wokół Kyliana Mbappe. Francuz udzielił wywiadu, w którym otwarcie przyznał, że latem miał ofertę z Realu Madryt, z której chciał skorzystać. Chociaż napastnik jednocześnie zapewnił, że w tym sezonie da z siebie wszystko dla PSG, to na pytanie o możliwość podpisania nowego kontraktu z mistrzami Francji nie odpowiedział wprost.

- Gdyby ktoś powiedział mi, że zagram tu z Lionelem Messim, to bym w to nie uwierzył. Nauczyłem się, że to, co jest aktualne dziś, jutro może być już przeszłością - stwierdził Mbappe, którego kontrakt z PSG wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.

Sytuacji piłkarza bacznie przygląda się Real Madryt, który już zimą będzie mógł rozmawiać z zawodnikiem i podpisać z nim kontrakt, pozyskując go za darmo od 1 lipca. - Mamy nadzieję, że 1 stycznia wszystko uda się rozwiązać - powiedzał prezydent klubu, Florentino Perez, w rozmowie z "El Debate".

Leonardo wściekły na Real Madryt

Na słowa Pereza ze złością zareagował dyrektor sportowy PSG, Leonardo. - Ten występ to tylko kolejny wyraz braku szacunku do PSG i Kyliana. Tylko w tym tygodniu o naszym piłkarzu wypowiedział się zawodnik Realu Madryt, a także jego trener i prezes. W poprzednim tygodniu Perez też rozmawiał o Mbappe z kibicami. To brak szacunku, jakiego nie możemy tolerować - powiedział Leonardo.

I dodał: - To trwa już od dwóch lat. A przypomnę tylko, że okienko transferowe się skończyło i że trwa sezon. Mamy mecze i Real Madryt nie może dalej się tak zachowywać. Niech przestaną! Kylian to piłkarz Paris Saint-Germain i klub jest przekonany, że tak pozostanie.

Mbappe rozegrał w tym sezonie 11 meczów, w których strzelił cztery gole i miał pięć asyst. Francuz gra w PSG od 2017 roku.