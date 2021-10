Mbappe przyznał, że nazwał Neymara kloszardem. "Porozmawiałem z nim"

Do mediów przedostają się kolejne fragmenty dużego wywiadu Kyliana Mbappe w "L'Equipe". Napastnik podczas rozmowy zahaczył o wątek dotyczący Neymara, do którego Francuz miał pretensje podczas wrześniowego spotkania PSG z Montpellier (2:0) w Ligue 1.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Rywale zbroją się na mecz z Polską. "To nasz bezpośredni rywal"

Po bramce Juliana Draxlera i asyście Neymara, gdy Mbappe siedział na ławce rezerwowych miał powiedzieć: "Mi tak ten kloszard nie podaje". Teraz w rozmowie z francuską gazetą napastnik odniósł się do tej sytuacji, przyznając, że rzeczywiście określił w ten sposób Neymara.

Mbappe wrócił do spięcia z Neymarem. "To są rzeczy, które często mają miejsce w piłce nożnej"

- Tak, nazwałem tak Neymara, ponieważ nie byłem zadowolony z tego, w jaki sposób podał mi piłkę. To są rzeczy, które często mają miejsce w piłce nożnej. Dlatego zaraz po tym, jak wybuchła afera z tego powodu w mediach, porozmawiałem z nim o tym - ujawnił Mbappe.

- W przeszłości mieliśmy już kilka razy takie wymiany zdań. Dzieje się tak dlatego, że chcemy wygrywać. To wszystko - nie ma problemu. Szanuję go jako zawodnika i jako człowieka. Podziwiam to, kim jest - dodał Francuz.

O pozostaniu w PSG. "Przez cały czas zawsze byłem szczęśliwy tutaj i nadal jestem"

Wcześniej podczas wywiadu z francuską siecią radiową Mbappe przyznał, że w lecie chciał opuścić ekipę z Paryża. - Poprosiłem PSG o możliwość odejścia w lipcu. Zrobiłem to, bo chciałem, by klub na mnie zarobił i mógł sprowadzić jakościowego następcę. Zapowiedziałem to wystarczająco wcześnie, aby wszyscy byli zadowoleni. Ale klub nie chciał, bym odszedł, więc uszanowałem to i zostałem - wyznał Mbappe.

I dodał: - Ludzie mówili, że odrzuciłem sześć lub siedem ofert możliwości przedłużenia kontraktu, że nie chcę już więcej rozmawiać z Leonardo, ale to jest absolutnie nieprawda. PSG dało mi bardzo dużo. Przez cały czas zawsze byłem szczęśliwy tutaj i nadal jestem.

Sir Alex Ferguson rozmawia z Chabibem o Ronaldo. Nagranie robi furorę

Mbappe w obecnym sezonie strzelił dla PSG cztery gole i zanotował pięć asyst w jedenastu meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Francuz gra w zespole z Paryża od 2017 roku, wcześniej przez cztery lata był piłkarzem AS Monaco.