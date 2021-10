Mbappe po raz pierwszy tak szczerze o relacjach z Messim. "Na to się zgadzam"

PSG w lecie dokonało niesamowitych transferów, stając się od razu głównym faworytem do wygrania nie tylko wszystkich rozgrywek na arenie krajowej, ale również międzynarodowej, gdzie właściciele klubu marzą o zdobyciu Ligi Mistrzów.

Do zespołu dołączyła cała plejada gwiazd. Wystarczy wymienić Sergio Ramosa, Achrafa Hakimiego, Gianluigiego Donnarummę, Georginio Wijnalduma czy też Leo Messiego, który w Paryżu stworzył z Neymarem i Kylianem Mbappe niesamowity atak.

Ten ostatni w rozmowie z "L'Equipe" postanowił odnieść się do sprowadzenia wielu nowych zawodników, a także współpracy z Leo Messim. - Mówimy tylko o Messim, ale sprowadziliśmy kilku innych świetnych graczy. Zawsze mówiłem, że chcę grać z dobrymi piłkarzami i w tym roku mi to dano. Teraz jest więcej do zrobienia. Od nas zależy, czy odpowiednio dodamy wszystkie składniki - powiedział Mbappe.

I dodał: - Kiedy masz Messiego w swojej drużynie, wiesz, że on może robić trochę mniej, by strzelać gole. Jest ustalona hierarchia. Ja mogę biegać, kiedy Messi spaceruje. Na to się zgadzam, nie ma problemu. To jest Messi.

W dalszej części rozmowy Mbappe przyznał, że przyjście Messiego do PSG wcale nie sprawiło, że właśnie dlatego Francuz chciał odejść z klubu. - Nie zmieniłem zdania w sprawie chęci opuszczenia PSG z powodu przyjazdu Leo Messiego. On jest świetny, ale nie podejmuję decyzji pod wpływem nagłych impulsów. Podjąłem swoją decyzję i długo o tym myślałem - podkreślił francuski napastnik, odnosząc się do pozostania w PSG w letnim oknie transferowym.

- Gdyby mi powiedziano, że Lionel Messi będzie grał dla PSG, nie uwierzyłbym w to. Delektuje się każdą chwilą obok niego. To dla mnie wielki przywilej. To ktoś, kto kocha piłkę nożną. Rozmawia ze wszystkimi, stara się dopasować po swojemu, nawet jeśli jest trochę nieśmiały. Ale na boisku nie jest nieśmiały - zakończył Mbappe.

O pozostaniu w PSG. "Przez cały czas zawsze byłem szczęśliwy tutaj i nadal jestem"

Wcześniej podczas wywiadu z francuską siecią radiową Mbappe przyznał, że w lecie chciał opuścić ekipę z Paryża. - Poprosiłem PSG o możliwość odejścia w lipcu. Zrobiłem to, bo chciałem, by klub na mnie zarobił i mógł sprowadzić jakościowego następcę. Zapowiedziałem to wystarczająco wcześnie, aby wszyscy byli zadowoleni. Ale klub nie chciał, bym odszedł, więc uszanowałem to i zostałem - wyznał Mbappe.

I dodał: - Ludzie mówili, że odrzuciłem sześć lub siedem ofert możliwości przedłużenia kontraktu, że nie chcę już więcej rozmawiać z Leonardo, ale to jest absolutnie nieprawda. PSG dało mi bardzo dużo. Przez cały czas zawsze byłem szczęśliwy tutaj i nadal jestem.

Mbappe w obecnym sezonie strzelił dla PSG cztery gole i zanotował pięć asyst w jedenastu meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Francuz gra w zespole z Paryża od 2017 roku, wcześniej przez cztery lata był piłkarzem AS Monaco.