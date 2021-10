Kylian Mbappe w końcu przemówił. "Poprosiłem PSG o możliwość odejścia"

Spekulacje na temat przyszłości Kyliana Mbappe w ostatnich tygodniach nasilały się coraz bardziej. PSG nie pozwoliło francuskiego napastnikowi odejść w letnim okienku transferowym do Realu Madryt. Kontrakt piłkarza z klubem jest ważny tylko do końca czerwca przyszłego roku, co oznacza, że już w styczniu będzie mógł negocjować z dowolnym zespołem i przenieść się do niego za darmo w lecie 2022 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Jest diagnoza Bartłomieja Drągowskiego! Włosi ujawniają. Płakał z bólu

Mbappe jednak zostanie w PSG na dłużej? "Przez cały czas byłem szczęśliwy tutaj i nadal jestem"

Sam piłkarz w końcu postanowił przemówić na łamach RMC Sport. Podczas wywiadu z francuską siecią radiową Mbappe przyznał, że w lecie chciał opuścić ekipę z Paryża. - Poprosiłem PSG o możliwość odejścia w lipcu. Zrobiłem to, bo chciałem, by klub na mnie zarobił i mógł sprowadzić jakościowego następcę. Zapowiedziałem to wystarczająco wcześnie, aby wszyscy byli zadowoleni. Ale klub nie chciał, bym odszedł, więc uszanowałem to i zostałem - wyznał Mbappe.

I dodał: - Ludzie mówili, że odrzuciłem sześć lub siedem ofert możliwości przedłużenia kontraktu, że nie chcę już więcej rozmawiać z Leonardo, ale to jest absolutnie nieprawda. PSG dało mi bardzo dużo. Przez cały czas zawsze byłem szczęśliwy tutaj i nadal jestem.

Wcześniej dziennik "Marca" sugerował, że obecny sezon miałby być ostatnim dla francuskiego napastnika w barwach zespołu prowadzonego przez Mauricio Pochettino. - Napastnik chce występować w Realu Madryt i jest zdecydowany na ten ruch - pisała gazeta. Ponadto hiszpańscy dziennikarze podkreślali, że już w styczniu Real ma zamiar rozpocząć negocjacje z francuskim napastnikiem i właśnie wtedy Mbappe będzie mógł złożyć podpis pod wstępną umową z ekipą Carlo Ancelottiego i na jego mocy przenieść się na stałe na Santiago Bernabeu w letnim oknie transferowym 2022 roku.

Skandal w hicie Premier League. City złożyło skargę, Liverpool rozpoczyna śledztwo

Mbappe w obecnym sezonie strzelił dla PSG cztery gole i zanotował pięć asyst w jedenastu meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Francuz gra w zespole z Paryża od 2017 roku, wcześniej przez cztery lata był piłkarzem AS Monaco.