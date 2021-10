Kiedy debiut Ramosa w PSG. Media podają przybliżoną datę

Sergio Ramos wraca do zdrowia po kontuzji łydki, której nabawił się w lipcu tego roku. Jeśli nie dojdzie do żadnych komplikacji, to Hiszpan może zadebiutować w barwach Paris Saint-Germain po zakończeniu październikowej przerwy reprezentacyjnej - informuje "L'Equipe".

