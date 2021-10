PSG znalazło następcę Kyliana Mbappe. Sensacyjny transfer coraz bliżej

Paris Saint-Germain skieruje się w stronę Erlinga Brauta Haalanda - informuje "La Gazzetta dello Sport". Włoski dziennik podkreśla jednak, że taką opcję władze wicemistrza Francji rozważają taką możliwość w sytuacji, w której Kylian Mbappe opuści zespół Mauricio Pochettino. PSG ma być zdecydowanym faworytem w tej transakcji.

Dziennikarze piszą, że dyrektor sportowy PSG, Leonardo i Mino Raiola chcieliby, aby ten transfer został odpowiednio szybko przeprowadzony. Przedstawiciele Norwega mieliby wymagać od nowego klubu zarobków w wysokości 50 mln euro rocznie.

PSG chce sprowadzić Erlinga Haalanda. Olbrzymie zarobki Norwega w nowym klubie

Nieco inne spojrzenie na to mają francuskie media. Według najnowszych doniesień portalu Le10Sport.com Robert Lewandowski miałby być głównym kandydatem do zastąpienia Mbappe w PSG, jeżeli ten odejdzie do Realu Madryt. Dla Polaka byłaby to na pewno kusząca propozycja ze względów finansowych, ale również wyjątkowa możliwość na grę wraz z Leo Messim czy Neymarem.

Real Madryt usilnie walczył o pozyskanie Kyliana Mbappe w minionym oknie transferowym. Władze Paris Saint-Germain miały odrzucić dwie oferty Los Blancos wynoszące odpowiednio 160 i 180 milionów euro. Powodem takiej decyzji paryżan był fakt, że klub jest winny AS Monaco 36 milionów euro, które stanowią ratę umowy transferowej pomiędzy oboma stronami z 2018 roku.

Real Madryt jest w stanie zapewnić 22-latkowi zarówno wysoką pensję, jak i status największej gwiazdy w zespole. Klub ze stolicy Hiszpanii oficjalnie będzie mógł zaproponować piłkarzowi kontrakt w styczniu 2022 roku i wiele wskazuje na to, że Mbappe dołączy do Realu Madryt po zakończeniu sezonu 2021/2022.