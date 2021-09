Dobre wieści ws. Arkadiusza Milika. Wiemy kiedy Polak wróci do gry

Arkadiusz Milik już od maja leczy kontuzję kolana, której doznał w ostatnim spotkaniu poprzedniego sezonu Ligue 1 z Metz. Napastnik Olympique Marsylia po tamtym spotkaniu przyjechał jeszcze do Polski na zgrupowanie reprezentacji przed Euro 2020. Na miejscu okazało się, że uraz jest na tyle poważny, że 27-latek nie pojechał na turniej.

Od tamtej pory Milik rozpoczął rehabilitację, która miała początkowo zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu. Na początku sierpnia trener Olympique Marsylia Jorge Sampaoli poinformował jednak, że Polak będzie potrzebował jeszcze około 1,5 miesiąca przerwy, zanim wróci do gry. Później pojawiały się jeszcze informacje, że powrót może nastąpić szybciej, ale tak się jednak nie stało i przerwa trwa nawet jeszcze dłużej.

Arkadiusz Milik w końcu się wyleczył. Już niedługo zobaczymy go na boisku

Dopiero mniej więcej w połowie września Arkadiusz Milik wrócił do regularnych treningów z zespołem. Początkowo nie były to treningi z pełnym obciążeniem, ponieważ Polak w dalszym ciągu odczuwał ból w leczonym kolanie. Wszystko wskazuje jednak na to, że sprawy w końcu wróciły do normy i już niedługo reprezentant Polski pojawi się na boisku.

Według najnowszych informacji francuskiego dziennika "L'Equipe" Arkadiusz Milik ma znależć się w kadrze meczowej Olympique Marsylia na mecz fazy grupowej Ligi Europy, który odbędzie się już w najbliższy czwartek. Dla drużyny prowadzonej przez Jorge Sampaoliego będzie to drugi mecz w nowej edycji rozgrywek. W pierwszym Francuzi zremisowali na wyjeździe z Lokomotiwem Moskwa.

Powrót Arkadiusza Milika to świetna wiadomość także dla selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy. Portugalczyk nie powołał napastnika jeszcze na najbliższe październikowe mecze eliminacji mistrzostw świata z San Marino i Albanią, ale wszystko wskazuje na to, że będzie mógł z niego skorzystać w finiszu eliminacji w listopadzie.