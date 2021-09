Najnowsze informacje o zdrowiu Messiego tuż przed hitem Ligi Mistrzów

Leo Messi kontuzji doznał w meczu z Olympique Lyon (2:1). Argentyńczyk zszedł z boiska na kilkanaście minut przed końcem spotkania z dość widocznym niezadowoleniem na twarzy. Kierując się w stronę ławki rezerwowych nie odwzajemnił gestu trenera Mauricio Pochettino, który wyciągnął rękę do 34-latka. Początkowo uraz miał być delikatny, jednak z czasem okazał się on być znacznie poważniejszy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Z powodu urazu Messi opuścił spotkania Ligue 1 z Metz (2:1) oraz Montpellier (2:0). PSG poinformowało, że napastnik rozpoczął już treningi biegowe, a kolejne badania miały wykazać, czy Argentyńczyk będzie mógł wystąpić we wtorek przeciwko drużynie swojego dobrego znajomego - Pepa Guardioli. Według informacji hiszpańskiego "AS-a" jest to bardzo prawdopodobny scenariusz.

PSG otrzymało wzmocnienie. Messi i Veratti wrócili do treningów z drużyną. Zagrają w hicie Ligi Mistrzów?

"PSG otrzymało wzmocnienie składu przed pierwszym meczem fazy grupowej Ligi Mistrzów z Manchesterem City" - czytamy w artykule. Odnosi się to nie tylko do dyspozycji Leo Messiego, ponieważ zdaniem dziennikarzy do gry powinien wrócić także Marco Veratti, który podobnie jak Argentyńczyk, w niedziele trenował z resztą zespołu.

Burza po filmie Boruca. Bramkarz Legii zwyzywał dziennikarza. "Życie by mi wystygło"

Wszystko wskazuje na to, że Leo Messi będzie mógł wystąpić w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów, jednak jak podkreślał dziennik "L'Equipe", trener Mauricio Pochettino nie zamierza podejmować żadnego ryzyka względem zdrowia argentyńskiej gwiazdy. Oznacza to, że 34-latka tylko wtedy, gdy będzie w pełni sił.

Paris Saint-Germain musi nadrabiać punkty w fazie grupowej Ligi Mistrzów po tym, jak w pierwszej kolejce zaskakująco zremisowało z Club Brugge 1:1. W grupie A liderem jest Manchester City, który w pierwszej kolejce pokonał na własnym boisku RB Lipsk 6:3. Spotkanie obu drużyn odbędzie się w najbliższy wtorek, 28 września.