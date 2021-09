Kolejny gigant włącza się do walki o Mbappe. "Chcą go za wszelką cenę"

Spekulacje na temat przyszłości Kyliana Mbappe wciąż nie ustają. PSG nie pozwoliło francuskiego napastnikowi odejść w letnim okienku transferowym, a kontrakt piłkarza z klubem jest ważny tylko do końca czerwca przyszłego roku, co oznacza, że już w styczniu będzie mógł negocjować z dowolnym klubem i przenieść się do niego za darmo w lecie 2022 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa tęskni za reprezentantem Polski. "Nie stać nas" [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

"Na dyskotece podeszła do niego dziewczyna, a on: A Ojcze Nasz znasz?". Taka była "Citkomania"

Sam Mbappe wiele razy podkreślał, że chciałby, aby jego następnym przystankiem w karierze był Real Madryt. Znany dziennikarz, Fabrizio Romano, zdradził nawet, że Mbappe pod koniec okienka transferowego przekazał kolegom z szatni, że jego przyszłość na pewno związana będzie z Realem Madryt. - Zagram tam. Nie wiem, czy już tego lata, czy za rok, ale zamierzam grać dla Realu - tymi słowami miał zwrócić się do kolegów Mbappe, o czym Romano poinformował w trakcie programu na Twitchu.

Manchester City sprowadzi Kyliana Mbappe? "Bez względu na wszystko"

Teraz najnowsze informacje ws. przyszłości Mbappe przedstawił kanał "The Transfer Window" na Youtube. Autorzy podcastu sugerują, że Francuz w lecie przyszłego roku może zostać piłkarzem Manchesteru City, który wciąż szuka światowej klasy piłkarza na pozycję napastnika. - Manchester City będzie chciał za wszelką cenę sprowadzić Mbappe i już w styczniu podpisać z nim kontrakt - powiedzieli twórcy kanału.

- Manchester City potrzebuje wzmocnić pozycję ataku. Bez względu na wszystko klub będzie chciał dokonać tego transferu, ponieważ za Francuza nie będzie trzeba płacić - dodali w podcaście.

Cały podcast można posłuchać poniżej:

"Popularność tak wielka, że go wykańczała". "Marek rozdał 40 milionów autografów"

Mbappe w obecnym sezonie strzelił dla PSG cztery gole i zanotował cztery asysty w ośmiu meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Francuz gra w zespole z Paryża od 2017 roku, wcześniej przez cztery lata był piłkarzem AS Monaco.