Kontuzja Leo Messiego poważniejsza! Jest oświadczenie PSG

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w trakcie niedzielnego meczu PSG z Olympique Lyon. Trener paryżan - Mauricio Pochettino - na pierwszą zmianę zdecydował się dopiero w 76. minucie. I była to zmiana zaskakująca, bo z boiska zszedł Lionel Messi, a jego miejsce zajął Achraf Hakimi.

Gdy Argentyńczyk schodził z boiska, był ewidentnie niepocieszony decyzją szkoleniowca. Szczególnie że nie był to dla niego najlepszy mecz, ponieważ zmarnował kilka dogodnych sytuacji do strzelenia gola. Messi przy linii bocznej przytulił zmieniającego go kolegę, ale gdy zmierzał na ławkę, zignorował trenera, który chciał mu podziękować za grę. Obaj panowie wykrzyczeli do siebie kilka słów, po czym piłkarz usiadł na ławce. Całą sytuację wychwyciły kamery telewizyjne. Na zdjęciach widać także, że nawet koledzy byli zdziwieni takim zachowaniem Messiego.

- Myślę, że każdy wie, że w 35-osobowym składzie mamy mnóstwo wspaniałych piłkarzy. Musimy podejmować decyzje dotyczące nie tylko pierwszej jedenastki, ale też zmian, zachowując w pamięci, że najważniejsze jest dobro drużyny. Czasami te decyzje są pozytywne, czasami nie, ale od tego właśnie są trenerzy - skomentował zdarzenie po meczu Pochettino.

Kontuzja Messiego

Jak się okazało, decyzja Pochettino związana była ze stanem zdrowia zawodnika. Messi doznał kontuzji, co w oficjalnym komunikacie potwierdził klub. Argentyńczyk na pewno nie zagra w środowym meczu PSG z Metz w lidze.

"Messi został uderzony w lewe kolano podczas meczu z Olympique Lyon. Badanie rezonansem magnetycznym, które przeszedł we wtorek rano, potwierdziły stłuczenie kości. Kolejna diagnoza zostanie postawiona za 48 godzin" - czytamy na oficjalnej stronie PSG.

- Klub już to ogłosił, więc jest to pewne. Byłem zadowolony z tego, co pokazał przez 75 minut, ale musieliśmy podjąć decyzję o zmianie. Messi to ambitny sportowiec, więc zrozumiałe, że nie mógł pogodzić się z taką decyzją - na wtorkowej konferencji prasowej powiedział Pochettino.

Na razie nie wiadomo, czy Messi będzie mógł zagrać w sobotnim meczu PSG Montpellier. Na pewno nie zagra jednak w środowym meczu z Metz. W kolejny wtorek PSG podejmie z kolei Manchester City w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.