Wielkie wyróżnienie dla Przemysława Frankowskiego. Polak budzi zachwyt we Francji

Przemysław Frankowski znakomicie zadomowił się we Francji. W ostatni weekend reprezentant Polski strzelił swoją pierwszą bramkę w barwach RC Lens, a jego gra została na tyle doceniona, że prestiżowy "L'Eqiupe" wybrał go do najlepszej jedenastki 6. kolejki w Ligue 1.

