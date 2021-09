Burza po spięciu Messiego z trenerem PSG. Światowe media reagują. "Stopniowo znikał"

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w trakcie niedzielnego meczu PSG z Olympique Lyon. Trener paryżan - Mauricio Pochettino - na pierwszą zmianę zdecydował się dopiero w 76. minucie. I była to zmiana zaskakująca, bo z boiska zszedł Lionel Messi, a jego miejsce zajął Achraf Hakimi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Gdy Argentyńczyk schodził z boiska, był ewidentnie niepocieszony decyzją szkoleniowca. Szczególnie że nie był to dla niego najlepszy mecz, ponieważ zmarnował kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramki. Messi przy linii bocznej przytulił zmieniającego go kolegę, ale gdy zmierzał na ławkę, zignorował trenera, który chciał mu podziękować za grę. Obaj panowie wykrzyczeli do siebie kilka słów, po czym piłkarz usiadł na ławce. Całą sytuację wychwyciły kamery telewizyjne. Na zdjęciach widać także, że nawet koledzy byli zdziwieni takim zachowaniem Messiego.

- Myślę, że każdy wie, że w 35-osobowym składzie mamy mnóstwo wspaniałych piłkarzy. Musimy podejmować decyzje dotyczące nie tylko pierwszej jedenastki, ale też zmian, zachowując w pamięci, że najważniejsze jest dobro drużyny. Czasami te decyzje są pozytywne, czasami nie, ale od tego właśnie są trenerzy - skomentował zdarzenie po meczu Pochettino.

Króciutko. Mauricio Pochettino reaguje na zachowanie Leo Messiego

- Nasze decyzje nie zawsze podobają się zawodnikom. Tu jednak nie było żadnych problemów. Spytałem Messiego, jak się czuje. Powiedział, że dobrze, że nie ma żadnych problemów - dodał.

"Twarz Messiego wyrażała zdziwienie"

Chociaż trener PSG starał się uspokoić sytuację, to zdarzenie zauważyły i opisały media na całym świecie. - Messi stopniowo znikał w drugiej połowie. Uważam, że wybór Pochettino był odważny. Trener wiedział, że zawodnik nie będzie z tego powodu szczęśliwy, ale z drugiej strony Messi jest już w takm wieku, że podobne sytuacje mogą się zdarzać w przyszłości. Trener będzie dokonywał wyborów dla dobra drużyny - w "RMC Sport" powiedział Kevin Diaz.

"Twarz Messiego wyrażała zdziwienie. Chociaż w pierwszej połowie Messi był najlepszym zawodnikiem w swojej drużynie, to po przerwie nie umiał wpłynąć na jej grę. Chociaż decyzja Pochettino była wytłumaczalna, to zdjęcie Messiego i jego reakcja będą przedmiotem publicznej dyskusji w najbliższych dniach" - relacjonuje hiszpańska "Marca".

Włosi oceniają Wojciecha Szczęsnego za hit z Milanem. "Wszystkie oczy zwrócone na niego"

"Remis nie zadowalał paryżan, więc Pochettino zaczął szukać rozwiązań na ławce. Argentyńczyk podjął kontrowersyjną decyzję, zdejmując z boiska Messiego. Twarz zawodnika, który odmówił podania ręki trenerowi, była materiałem na poemat" - pisze "Mundo Deportivo".

"W Barcelonie wiedzieli, że zdjęcie z boiska Messiego bez wcześniejszego ustalenia, wzbudzi kontrowersje. Pochettino albo tego nie wiedział, albo nie chciał uczestniczyć w takich gierkach. Niezależnie od tego Argentyńczyk miał w Paryżu pierwsze starcie z rodakiem, którego zdjął z boiska w 76. minucie" - relacjonuje hiszpański dziennik "ABC".

"Messi nie zawahał się pokazać swojego niezadowolenia"

"Decyzja Pochettino nie uszczęśliwiła byłego idola Camp Nou, który w niedzielę debiutował przed nowymi kibicami. Messi nie zawahał się pokazać swojego niezadowolenia, odmawiając podania ręki trenerowi, na którego rzucił też wymowne spojrzenie" - pisze "Le Figaro".

"Messi nie jest przyzwyczajony do przedwczesnego opuszczania boiska. Jeśli w przeszłości tak się działo, to albo o tym wiedział, albo musiał zejść z powodu urazu. W niedzielę było inaczej, Pochettino po prostu zdjął go z boiska. Kiedy na tablicy pojawił się jego numer, Messi musiał uznać to za błąd. Ale to nie był błąd, a konsekwencje zmiany widzieliśmy chwilę później w chłodnej wymianie spojrzeń. Messi nie lubi schodzić z boiska. Nie jest też fanem ciężkiej fizycznej pracy, bo wie, że najlepiej gra wtedy, gdy jest w pełnym rytmie meczowym" - czytamy na argentyńskim portalu Ole.com.ar.

Ryszard Czarnecki już wie, kto powinien zostać nowym trenerem Polaków. "To świetnie"

"Legenda subtelnie okazała niezadowolenie z decyzji swojego trenera" - tak krótko sprawę opisał brytyjski portal talkSPORT.

PSG pokonało Lyon 2:1 w dramatycznych okolicznościach, decydującego gola strzelając w doliczonym czasie gry a sprawą Mauro Icardiego. Po sześciu kolejkach zespół Pochettino prowadzi w tabeli z kompletem punktów.