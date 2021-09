Lionel Messi zignorował trenera PSG. Kolegów zamurowało [WIDEO]

W niedzielę na Parc des Princes w Paryżu doszło do hitowego starcia, które rozgrzewało od kilku dni całą Francję. W derbowym spotkaniu Paris Saint-Germain pokonało Olympique Lyon 2:1. Dla Paryżan było to bardzo trudno spotkanie, choć od samego początku na boisku zobaczyliśmy niesamowite trio - Neymar, Mbappe i Messi.

Pomimo tak wielkiej siły ofensywnej mistrzowie Francji nie potrafili sforsować obrony rywali i to goście objęli prowadzenie. W 54. minucie spotkania wynik otworzył Lucas Paqueta. Po tym trafieniu jednak gospodarze wzięli się do pracy i udało im się wywalczyć rzut karny, który wykorzystał Neymar. Kiedy wszystko wskazywało na to, że spotkanie zakończy się remisem błysnął Kylian Mbappe. Francuz zagrał świetną piłkę do Mauro Icardiego, który z bliskiej odległości pokonał głową Anthony'ego Lopesa.

W trakcie spotkania doszło do przykrej sceny dla wszystkich kibiców PSG, która może wskazywać na konflikt w drużynie. Doszło do niej w 76. minucie spotkania. Trener gospodarzy Mauricio Pochettino zdecydował się na zdjęcie z boiska Leo Messiego i zastąpienie go Achrafem Hakimim.

Argentyńczyk, schodząc z boiska, był ewidentnie niepocieszony decyzją szkoleniowca. Szczególnie że nie był to dla niego najlepszy mecz, ponieważ zmarnował kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramki. Messi przy linii bocznej przytulił zmieniającego go kolegę, ale zmierzając na ławkę, zignorował trenera, który chciał mu podziękować za grę. Obaj panowie wykrzyczeli do siebie kilka słów, po czym piłkarz usiadł na ławce. Całą sytuację wychwyciły kamery telewizyjne. Na zdjęciach widać także, że nawet koledzy byli zdziwieni takim zachowaniem Messiego.