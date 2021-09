Dyrektor PSG wściekły po przeciekach o Messim: To brak szacunku dla naszego klubu

To był prawdopodobnie najgłośniejszy transfer w historii futbolu. Tego lata Lionel Messi zdecydował się opuścić Barcelonę, gdzie spędził całe dotychczasowe życie i na zasadzie wolnego transferu dołączył do PSG. Argentyńczyk, mimo że miał podpisać nowy kontrakt z klubem z Camp Nou, ostatecznie musiał opuścić Barcelonę i zdecydował się na przenosiny do zespołu Mauricio Pochettino.

Od samego początku francuskie media rozpisywały się na temat szczegółów kontraktu Messiego w Paryżu. Na początku pisano, że Argentyńczyk związał się z PSG dwuletnią umową, na mocy której zawodnik ma zarabiać 30 milionów euro rocznie. Kilka dni temu francuski dziennik "L'Equipe" napisał jednak, że Messi ma też zagwarantowany trzeci rok umowy, który ma być wart aż 40 milionów euro oraz 15 milionów euro bonusu!

Takie zarobki piłkarza pod jeszcze większym zapytaniem stawiałyby pozycję wicemistrzów Francji względem finansowego fair play. Zwłaszcza w obliczu transferowego okienka, w którego trakcie do drużyny dołączyli też m.in. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos czy Achraf Hakimi.

Leonardo grzmi na francuskie media

Plotkom dotyczącym zarobków Messiego zaprzeczył jednak dyrektor sportowy klubu z Paryża Leonardo. - To nieakceptowalne, to totalna bzdura. Uważam, że to całkowity brak szacunku dla naszego klubu i nie podoba nam się to. Liczby, jakie pojawiają się w mediach, są bardzo dalekie od prawdy - powiedział Leonardo.

I dodał: Chociaż istnieją pewne klauzule poufności, to spotkałem się z wami, by wam to wszystko powiedzieć. Jestem zdziwiony kłamstwami, jakie pojawiły się w mediach w ostatnim czasie. Kontrakt Messiego jest ważny przez dwa lata. Ani długość umowy, ani zarobki, o jakich pisano, nie są prawdziwe.

Messi ma za sobą dwa występy w nowych barwach. Argentyńczyk zagrał 24 minuty w ligowym meczu ze Stade Reims oraz 90 minut w meczu Ligi Mistrzów z Club Brugge. Messi nie strzelił na razie gola.