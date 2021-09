"L'Equipe" w końcu ujawnił zarobki Messiego. Kosmiczna umowa i bitcoiny

Leo Messi po 21 latach rozstał się z Barceloną i w letnim oknie transferowym dołączył jako wolny zawodnik do naszpikowanego gwiazdami zespołu Paris Saint-Germain.

"Pomimo osiągnięcia porozumienia pomiędzy FC Barceloną a Leo Messim ws. nowego kontraktu, nie będzie go można sformalizować ze względu na problemy ekonomiczne i strukturalne" - pisał zespół z Katalonii w oficjalnym oświadczeniu.

- Nie ukrywam, że już wcześniej mieliśmy z nim kontakt. Rozmawialiśmy, ale po pierwszym stycznia, kiedy wchodził w ostatnie pół roku kontraktu - zdradził dyrektor PSG Leonardo w rozmowie z francuskim Canal Plus. I dodał: - Myślę, że jego zamiarem było pozostanie w Barcelonie, może nawet zakończenie kariery w tym klubie. Kiedy stało się jasne, że nie porozumie się z klubem, wola, jaką zaprezentował, aby trafić do nas, była dla nas wielką motywacją do podpisania z nim kontraktu. Taki zawodnik jak Messi nosi koszulkę Paris Saint-Germain, to coś wielkiego, przyjemnego.

Francuska gazeta L'Equipe wzięła pod lupę kontrakt Messiego z PSG i ujawniła, ile Argentyńczyk zarobi, jeśli zostanie w ekipie z Parku Książąt przez najbliższe trzy lata. Za sezon 2021/22 piłkarz zainkasuje 30 mln euro (około 2,5 mln euro miesięcznie), z czego część w bitcoinach (jeden mln euro), a w kolejnych dwóch sezonach jego pensja będzie wynosić aż 40 mln euro (po 30 mln euro i po 10 mln euro premii lojalnościowej).

Jeżeli Messi wypełni kontrakt z PSG, to w sumie dostanie zawrotną kwotę w wysokości 110 mln euro netto za trzy lata gry. Dla porównania w FC Barcelona Messi otrzymywał 60 mln euro za jeden sezon gry.

Dzięki oszałamiającemu kontraktowi Messi stanie się najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie, wyprzedzając swojego klubowego kolegę, Neymara, który może liczyć na 36 mln euro netto rocznie za jeden sezon gry w PSG.

Obecny kontrakt Messiego z PSG obowiązuje do końca czerwca 2023 roku z możliwością przedłużenia o jeden rok. Argentyńczyk jak na razie nie zachwycił w nowym klubie. Zagrał dwa mecze - 24 minuty w meczu ze Stade Reims (2:0) i 90 minut w spotkaniu z Club Brugge (1:1). W żadnym z nich nie zdobył bramki i nie miał asysty.