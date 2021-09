Messi chciał zamieszkać w pałacu. Właściciel podniósł czynsz. "Stracił szanse"

Własne kino, basen, kort do squasha, siłownia, sala gier oraz oddzielne wille dla personelu i gości. To Palais Rose, czyli Pałac Różowy. Ogromna posiadłość położona w Le Vesinet - miejscowości położonej zaledwie 20 minut od Paryża - która kilkadziesiąt lat temu wpisana została na listę zabytków i w której niegdyś gościł prezydent Francji Charles De Gaulle. To tam chciał zamieszkać Lionel Messi wraz z rodziną: żoną i trójką dzieci.

Messi zmarnował szansę na wymarzony dom

"The Sun" informuje jednak, że nie zamieszka. Powód? Właściciel podniósł czynsz po tym, jak do mediów wyciekła informacja, że Messi zainteresowany jest wynajęciem domu. Brytyjski tabloid nie podaje, ile wynosi nowy czynsz, ale informuje o podwyżce o 8,5 tys. funtów miesięcznie. Czyli niby nie dużo. To znaczy: niedużo dla Messiego, który przecież w Paryżu zarabia milion funtów tygodniowo.

A jednak: "The Sun" jest przekonany, że Messi zmarnował szansę na wymarzony dom i będzie musiał sobie poszukać nowego. Na razie od ponad miesiąca mieszka w samym centrum Paryża. W hotelu Le Royal Monceau za 17 tys. funtów za noc.

Ujawniono zarobki Leo Messiego

Odejście Messiego po wielu latach z Barcelony to był najgłośniejszy transfer tego lata. Argentyńczyk z PSG podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Sobotnie wydanie "L'Equipe" już na okładce krzyczy, że przez trzy lata w Paryżu zarobi 110 mln euro. Z czego 30 mln za pierwszy sezon i po 40 mln za dwa kolejne, kiedy stanie się najlepiej zarabiającym piłkarzem, bo wyprzedzi Neymara, który rocznie zarabia 36 mln euro.

Dochczas Messi w barwach PSG zagrał w dwóch spotkaniach: 24 minuty ze Stade Reims (2:0) i w środę 90 minut z Clube Brugge (1:1) w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Nie strzelił jeszcze gola ani nie zaliczył asysty.