Polak chciał się wymienić na koszulki z Mbappe. "Zapytałem". Coś poszło nie tak

Karol Fila jeszcze do niedawna grał w ekstraklasie. Latem przeniósł się jednak do Strasbourga i miesiąc temu już w drugim swoim meczu mierzył się z PSG (2:4). Grał naprzeciw Kyliana Mbappe. - To świetny piłkarz. Najlepszy, przeciwko któremu grałem. A grałem przecież z Chiesą czy Ceballosem. Ale on był zdecydowanie najlepszy, najszybszy. Ta pewność siebie u niego to coś niesamowitego. Niezwykły piłkarz i człowiek - chwali Fila gwiazdora PSG w rozmowie z Canal+ Sport.

Mbappe ze Strasbourgiem gola nie strzelił, a Fila też nie dograł meczu do końca, bo został zmieniony w 60. minucie. Zaraz po meczu ruszył jednak w kierunku gwiazdora PSG, by wymienić się z nim koszulkami. - Od razu na niego polowałem. Zapytałem, czy możemy się wymienić i powiedział, że nie ma problemu, że zrobimy to w szatni - wyjawia Fila.

I dodaje: - Niestety to się nie udało. Trener miał akurat długą przemowę, do tego prysznic. Nie załatwiłem tej koszulki, ale menadżer powiedział mi, że jakoś to ogarnie.

Z Lechii Gdańsk do Ligue 1 za dwa miliony euro

Fila to prawy obrońca, młodzieżowy reprezentant Polski i wychowanek Żuław Nowy Dwór Gdański, który w wieku 14 lat trafił do Lechii. W ubiegłym sezonie rozegrał 29 spotkań, zdobył dwie bramki i miał tyle samo asyst. Jego umowa ważna była jeszcze przez rok, a więc tegoroczne lato to był ostatni moment, by Lechia zarobiła na nim jakieś pieniądze.

No i zarobiła. Kwoty transferu do 15. zespołu poprzedniego sezonu Ligue 1 co prawda nie ujawniono, ale według nieoficjalnych informacji wraz z bonusami wynosi ona ok. 2 mln euro.