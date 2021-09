Zaskakujący zapis w umowie Neymara z PSG. Dostaje za to ponad 541 tys. euro miesięcznie

Hiszpański dziennik wziął pod lupę kontrakt Neymara. Brazylijczyk jest piłkarzem PSG od 2017 roku i jest związany umową do końca czerwca 2025 roku. Według "El Mundo" francuski klub przeznaczył na niego już niemal pół miliarda euro.

Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino zobowiązała się do wypłaty piłkarzowi 43 334 400 euro brutto rocznej pensji przez pierwsze pięć sezonów. W szóstym sezonie po przedłużeniu w maju umowy wartość wzrosła do 50 556 117 euro. Obecny kontrakt piłkarza jest ważny do końca czerwca 2025 roku.

Doliczając kwotę zapłaconą przez PSG, gdy klub sprowadzał Neymara z FC Barcelony z 222 mln euro i pensję piłkarza, jaką będzie nadal otrzymywać, w sumie paryżanie przeznaczyli na Neymara 489 228 117 euro. Neymar rozegrał w tym czasie tylko 71 z możliwych 156 meczów Ligue 1, co daje tylko około 45 proc. czasu gry.

Oprócz tego "El Mundo" dotarło do zaskakujących informacji zawartych w kontrakcie Brazylijczyka z PSG. Jeden z zapisów mówi o tym, że Neymar może liczyć na specjalne premie w przypadku, gdy będzie uprzejmy, punktualny i miły dla kibiców. Kwota, jaką może za to dostawać zwala z nóg, bo wynosi ponad 541,5 tys. euro miesięcznie! "Ma uprzejmie witać fanów przed rozpoczęciem spotkań i żegnać ich po zakończeniu meczów". Poza tym Neymar musi zważać na słowa, ponieważ jego negatywne wypowiedzi związane z PSG np. sprawami taktycznymi czy też kibicami sprawią, że nie będzie mógł liczyć na dodatkowe bonusy finansowe

Neymar podczas swojej kariery w ekipie z Parku Książąt m.in. trzy razy zdobył mistrzostwo Francji oraz raz dotarł z klubem do finału Ligi Mistrzów, gdzie przegrał 0:1 z Bayernem Monachium. 29-letni napastnik rozegrał już 117 meczów w PSG, strzelił 87 goli i miał 52 asysty.