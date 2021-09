Media zdradziły, ile pieniędzy PSG wyda na Neymara. Gigantyczna kwota

Przypomnijmy: latem 2017 roku Paris Saint Germain zapłaciło Barcelonie 222 miliony euro za Neymara. Do tej pory jest to transferowy rekord świata. "El Mundo" donosi, że PSG wyda na Neymara aż 489 milionów euro. Oprócz kwoty transferu, w tej sumie zawiera się gwiazdorska pensja Brazylijczyka, który zgarniał 43 334 400 euro brutto rocznie. W maju jednak przedłużył umowę do końca czerwca 2025 roku, a jego zarobki wzrosły do ponad 50 mln euro rocznie.

Trudno o jednoznaczną ocenę transferu Neymara, który wygrał trzy mistrzostwa kraju i dotarł do finału Ligi Mistrzów w 2020 roku. 29-letni napastnik rozegrał już 117 meczów w PSG, strzelił 87 goli i miał 52 asysty. Gdy gra, to z reguły zachwyca. Problem w tym, że nękają go kontuzje. Neymar wystąpił tylko w 71 spotkaniach ligowych na 156 możliwych meczów.

Latem PSG zakontraktowało Gianluigiego Donnarummę, Achrafa Hakimiego, Sergio Ramosa, Georginio Wijnalduma i Leo Messiego. Taka paczka gwiazd ma odzyskać mistrzostwo Ligue 1, ale ich głównym celem jest zdobycie Ligi Mistrzów. Tym bardziej, że wiele wskazuje, że to ostatni sezon Kyliana Mbappe w Paryżu, który prawdopodobnie trafi za rok do Realu Madryt, gdy wygaśnie jego umowa z PSG.

Coraz gorsze relacje

Francuski dziennik "L'Equipe" przybliżył nieco obecną sytuację reprezentant Francji w PSG. Prezes klubu Nasser Al-Khelaifi dąży do przedłużenia kontraktu z zawodnikiem, ale ten nie chce nawet słyszeć o takich propozycjach. - Wydaje się być mało prawdopodobne, by doszło do przedłużenia umowy Kyliana Mbappe, ponieważ jego relacje z Leonardo i Nasserem Al-Khelaïfim pogorszyły się - czytamy w "L'Equipe".