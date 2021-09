Media: PSG było już gotowe na odejście Mbappe. 90 mln euro na transfer!

Kylian Mbappe ostatecznie został w ekipie z Parku Książąt i prawdopodobnie wypełni swój kontrakt z drużyną PSG, obowiązujący do końca czerwca 2022 roku. Francuz już w styczniu będzie mógł negocjować z dowolnym klubem i przenieść się do niego za darmo. Faworytem do pozyskania Mbappe jest Real Madryt, którego oferty podczas letniego okna transferowego były przez władze PSG notorycznie odrzucane.

Richarlison miał zastąpić Mbappe w PSG

Jak poinformował portal goal.com, władze PSG przygotowały się na ewentualne odejście Mbappe i miały już upatrzonego jego następcę, który miał zostać Richarlison, grający obecnie w Evertonie. Według doniesień portalu dyrektor sportowy paryskiego klubu, Leonardo, miał osiągnąć wstępne porozumienie z Brazylijczykiem ws. przejścia do PSG, które planowało przeznaczyć na niego 90 mln euro. Ostatecznie do tego nie doszło i Richarlison w sezonie 2021/22 będzie dalej występował w zespole, którego nowym trenerem został niedawno Rafa Benitez.

- To nasz zawodnik, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że w tym roku strzeli dla nas wiele goli - powiedział hiszpański szkoleniowiec. I dodał: - Nie rozważamy sprzedaży go.

Richarlison jest piłkarzem Evertonu od 2018 roku. W sumie w klubie rozegrał 121 spotkań, w których strzelił 43 gole i zanotował 10 asyst. W tym sezonie wystąpił w trzech kolejkach Premier League i zdobył jedną bramkę. Wcześniej otrzymał powołanie do reprezentacji Brazylii na Copa America 2021. W turnieju wystąpił siedmiokrotnie.