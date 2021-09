Fatalne wieści dla PSG. Zły komunikat ws. Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe był bohaterem jednej z najgłośniejszych sag transferowych podczas letniego okienka transferowego. Jednak pomimo ogromnych starań ze strony Realu Madryt Francuz nie dostał zgody na transfer i został w PSG. Obecnie 22-latek przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Francji, która rozgrywa spotkania w ramach eliminacji mistrzostw świata w Katarze.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Mbappe opuszcza zgrupowanie reprezentacji Francji. Kontuzja mięśniowa

W czwartek Kylian Mbappe znalazł się w pierwszym składzie reprezentacji Francji na spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. 22-latek nie może jednak zaliczyć tego występu do udanych. Jego drużyna zaledwie zremisowała mecz 1:1 pomimo tego, że była zdecydowanym faworytem, a on sam doznał kontuzji.

"L'Equipe" ma wieści z szatni PSG. Mbappe nie chce słyszeć o nowych propozycjach

Jak poinformowała francuska federacja Mbappe nie zagra już w dwóch pozostałych wrześniowych spotkaniach eliminacyjnych z Ukrainą (4.09) i Finlandią (7.09). - Mbappe poczuł ból w prawej łydce pod koniec środowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. Z tego powodu nie zagra w dwóch kolejnych meczach drużyny narodowej: z Ukrainą i Finlandią - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Właściciele PSG śmieją się w twarz rywalom. "Taka jest prawda"

Nie wiadomo jeszcze jak bardzo groźny jest uraz Kyliana Mbappe i czy wykluczy on go także z któregoś ze spotkań PSG. Wiadomo natomiast, że Francuz wrócił już do klubu, a selekcjoner reprezentacji Francji nie zdecydował się powołać kogoś w jego miejsce.