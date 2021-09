Obóz PSG wbił szpilę hiszpańskiemu dziennikarzowi. "Mbappe nic nie jadł od dwóch dni"

Jeśli wierzyć informacjom "Marki", to ostatniego dnia okienka transferowego Real Madryt zaoferował Paris Saint Germain 170 milionów euro + 30 mln w bonusach za Kyliana Mbappe. Francuz ostatecznie pozostał w Paryżu. Najprawdopodobniej wbrew swojej woli.

Tak przynajmniej twierdzi Josep Pedrerol, hiszpański dziennikarz a przy okazji dobry znajomy Florentino Pereza. - Mbappe jest bardzo smutny po odrzuceniu przez PSG oferty Realu Madryt - stwierdził Pedriol. Na reakcję z otoczenia PSG nie trzeba było długo czekać.

- Nic nie jadł od dwóch dni. Ze smutku - ironizował Khalifah Bin Hamad Al Thani, brat właściciela PSG.

Ale to nie była jedyna szpilka Katarczyka. Gdy Pedrerol mówił, że Real zaproponował 200 milionów, a PSG nie odpowiedziało na ofertę, to Khalifah Bin Hamad Al Thani napisał: "Zadzwoń do Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby złożyć skargę"

Już w styczniu Mbappe mógł podpisać umowę z Realem, by przejść do niego latem jako wolny piłkarz. To oczywiście nie znaczy, że będzie to darmowy transfer, bo Francuz i jego agenci dostaną dużą prowizję.

Niesamowite liczby Mbappe

Mistrz świata z 2018 roku rozegrał dla PSG 175 meczów, strzelił aż 135 goli i zaliczył 63 asysty. Mbappe nie ukrywał jednak nigdy swojej miłości do Realu, któremu kibicuje od dziecka. Z kolei Florentino Perez, prezes Królewskich, chce uczynić napastnika główną twarzą drużyny, która od jesieni będzie występowała na wyremontowanym Santiago Bernabeu. Mbappe ma być symbolem nowej, kolejnej galaktycznej ery Realu.

