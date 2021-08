Koniec sagi z transferem Kyliana Mbappe? Sprzeczne informacje. "Szczęśliwy"

Od wielu dni wiadomo, że Kylian Mbappe jest zdecydowany na przenosiny do Realu Madryt. Francuz miał już poinformować o tym władze PSG. Problem w tym, że kontrakt Francuza wygasa dopiero w przyszłym roku. PSG nie ma zamiaru dać swojej gwieździe odejść już teraz.

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Dlatego PSG odrzuca kolejne oferty Realu Madryt. Ostatnia opiewała na 170 milionów euro. Według hiszpańskich mediów, ta oferta była ostateczna i kolejnej nie będzie. PSG się nie ugięło, a to oznacza, że Mbappe zostanie w Paryżu jeszcze jeden rok. Jak informuje hiszpańska "Marca", włodarze paryskiego lubu twierdzą, że Mbappe jest wart znacznie więcej mimo wygasającego kontraktu. Panuje wręcz przekonanie, że Realu po prostu nie stać na taką operację.

Co dalej? Już wcześniej media informowały, że Mbappe nie zamierza wszczynać buntu ani ostentacyjnie opuszczać treningów. Według "Marki" Mbappe zaakceptował już swoją przyszłość. "Zawodnik jest spokojny, co widać po świetnym występie we wczorajszym spotkaniu (PSG pokonało Reims 2:0, oba gole strzelił Mbappe – red.). Od dłuższego czasu przyswajał sobie tę jedną z opcji i coraz bardziej prawdopodobne jest, że pozostanie w Paryżu. Cokolwiek się stanie, będzie zadowolony. Chce grać w Madrycie, ale zawsze był szczęśliwy w Paryżu i jest gotów poczekać kolejny rok, aby zakończyć kontrakt i być wolnym zawodnikiem" – czytamy w "Marce".

Oczywiście nie można wykluczyć, że w sprawie dojdzie znowu do zwrotu akcji. Według "Marki" oba kluby mają ze sobą rozmawiać jeszcze dzisiaj i od wyniku tych rozmów zależy przyszłość Mbappe. Czas bowiem ucieka – kupować piłkarzy można tylko do końca sierpnia. Po zamknięciu okna będzie już wszystko jasne.

Kylian Mbappe jest zawodnikiem PSG od 31 sierpnia 2017 roku, kiedy to został wypożyczony z AS Monaco, a po roku definitywnie wykupiony. Od tamtego czasu dla klubu ze stolicy Francji rozegrał 175 spotkania, w których strzelił 135 bramki i zanotował 63 asysty.