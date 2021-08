Messi jest na ławce rezerwowych! Debiut coraz bliżej

Lionel Messi dołączył do PSG 10 sierpnia, ale nadal nie pojawił się na boisku w oficjalnym meczu. Głównie dlatego, że dołączył do drużyny późno ze względu na to, że do końca rywalizował w Copa America. Jego debiut zbliżał się jednak wielkimi krokami. Trener paryskiego zespołu, Mauricio Pochettino zasugerował przed spotkaniem, że w wyjazdowym spotkaniu ze Stade de Reims Argentyńczyk pojawi się na boisku.

Messi na ławce PSG

Messi ostatecznie znalazł się na ławce rezerwowych. W wyjściowej jedenastce znaleźli się za to dwie inne gwiazdy: Kylian Mbappe i grający pierwszy mecz w tym sezonie - Neymar.

Ostatni raz Messi w meczu ligowym na boisku pojawił się 16 maja w spotkaniu Barcelony z Celtą Vigo (1:2). Potem występował w Copa America, gdzie dotarł do finału. 11 lipca Argentyna wygrała z Brazylią 1:0.

Możliwy debiut Messiego spowodował, że zainteresowanie meczem Reims – PSG przerosło oczekiwania gospodarzy. Spotkanie obejrzy komplet widzów, a bilety w odsprzedaży i na czarnym rynku osiągają astronomiczne kwoty. Mecz obejrzy także wielu dziennikarzy – złożono 122 wnioski akredytacyjne. Bramy stadionu zostaną otwarte 45 minut wcześniej niż zwykle.

Spotkanie Stade de Reims – PSG rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:45.

Skład PSG: Navas - Marquinhos, Kehrer, Diallo - Hakimi, Verratti, Wijnaldum, Gueye - Di Maria, Mbappe, Neymar.