Jest kadra meczowa PSG na mecz Ligue 1! Debiut Messiego kwestią godzin

Lionel Messi dołączył do PSG 10 sierpnia, ale nadal nie pojawił się na boisku w oficjalnym meczu. Głównie dlatego, że dołączył do drużyny późno ze względu na to, że do końca rywalizował w Copa America. Jego debiut zbliża się jednak wielkimi krokami. Trener paryskiego zespołu, Mauricio Pochettino zasugerował przed spotkaniem, że w wyjazdowym spotkaniu ze Stade de Reims Argentyńczyk pojawi się na boisku. Takie informacje przekazywała również francuska prasa.

Leo Messi w kadrze na mecz. Debiut możliwy już dziś

Wiadomo już, że debiut Argentyńczyka rzeczywiście jest możliwy. Messi po raz pierwszy odkąd trafił do PSG znalazł się w kadrze meczowej, o czym poinformował już paryski klub.

Ostatni raz Messi w meczu ligowym na boisku pojawił się 16 maja w spotkaniu Barcelony z Celtą Vigo (1:2). Potem występował w Copa America, gdzie dotarł do finału. 11 lipca Argentyna wygrała z Brazylią 1:0.

Możliwy debiut Messiego spowodował, że zainteresowanie meczem Reims – PSG przerosło oczekiwania gospodarzy. Spotkanie obejrzy komplet widzów, a bilety w odsprzedaży i na czarnym rynku osiągają astronomiczne kwoty. Mecz obejrzy także wielu dziennikarzy – złożono 122 wnioski akredytacyjne. Bramy stadionu zostaną otwarte 45 minut wcześniej niż zwykle.

Spotkanie Stade de Reims – PSG rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:45.

