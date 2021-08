Ultimatum ws. transferu Kyliana Mbappe. Sytuacja robi się nerwowa, czas ucieka

Kylian Mbappe jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym, ale już od bardzo dawna głównym faworytem do jego zatrudnienia jest Real Madryt. Sam zawodnik również chciałby dołączyć do hiszpańskiego klubu. Szczególnie że w PSG przybył mu właśnie poważny konkurent do roli największej gwiazdy - Leo Messi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Real stawia ultimatum PSG w sprawie Mbappe. Mają czas do niedzieli

Real Madryt złożył już niejedną ofertę za Kyliana Mbappe, ale wszystkie jak na razie zostały odrzucone przez PSG. Najpierw było to 160 milionów euro, następnie 170 milionów plus bonusy, a teraz media spekulują, że kwota mogła dojść już nawet do 200 milionów. Katarscy właściciele klubu z Paryża pozostają jednak nieugięci i nie chcą się zgodzić na transfer Francuza pomimo tego, że z końcem sezonu wygasa jego umowa. Oznacza to, że już w styczniu będzie mógł podpisać kontrakt z nowym klubem i latem przenieść się za darmo.

PSG i Juvenstus mają kolejnego kandydata na następcę gwiazd! Jest jeden problem

Real Madryt nie chce odpuścić walki o Mbappe, ale Florentino Perez zaczyna tracić cierpliwość. Według najnowszych doniesień dziennika "Le Parisien" hiszpański klub postawił ultimatum PSG. Paryżanie mają czas na decyzję dotyczącą najnowszej oferty za 22-latka do niedzieli. Jeżeli nadal nie będzie zgody na transfer, to Real wycofa swoją propozycję i zatrudni Francuza za darmo po sezonie.

PSG znalazło następcę Kyliana Mbappe! Zaskakujące nazwisko, żadne z wielkich

Nie wiadomo, jaka będzie ostateczna decyzja PSG, ale jak do tej pory kolejne oferty były dla nich zbyt niskie. Głównym czynnikiem wysokich oczekiwań finansowych PSG jest to, że wciąż są winni pieniądze AS Monaco za transfer Mbappe w 2017 roku, o czym również informował wcześniej Leonardo. - Nie pozwolimy mu odejść za mniej niż to, co zapłaciliśmy, kiedy wciąż jesteśmy winni pieniądze Monaco. Nigdy nie zgadzaliśmy się na odejście Mbappe. Nigdy. Jeśli gracz chce odejść, to na naszych warunkach - zapewnił dyrektor sportowy PSG w rozmowie z "L'Equipe".