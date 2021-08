Frankowski najlepszym debiutantem! Świetny początek w nowym klubie

Przemysław Frankowski trafił z Chicago Fire do RC Lens na kilka dni przed rozpoczęciem nowego sezonu. Jak dotąd jego początki w nowym klubie są bardzo obiecujące. Skrzydłowy wchodził tylko z ławki, ale zaliczył już dwie asysty.

Frankowski doceniony przez kibiców Lens. Został najlepszym debiutantem

Dobra gra Polaka została zresztą już dostrzeżona i doceniona przez kibiców RC Lens. Na serwisie poświęconym klubowi z północy Francji przeprowadzono ankietę, w której wybrano najlepszego debiutanta w klubie. Frankowski otrzymał 51,5 proc., wyprzedzając Kevina Danso (43,1 proc.). 22-letni Austriak był najdrożej kupiony zawodnikiem w tym oknie transferowym. Piłkarz trafił do RC Lens z Augsburga za 5,5 miliona euro. Na dalszych pozycjach znaleźli się Christopher Wooh (3.7 proc.) oraz Deiver Machado (1,7 proc.). Poza powyższymi zawodnikami klub sprowadził także m.in. Gaela Kakutę z Amiens za pięć milionów euro.

Frankowski ma na koncie rozegranych 87 minut w trzech spotkaniach. Polak zaliczył asysty w dwóch spotkaniach z rzędu. Pierwszą w meczu z AS Saint-Etienne przed tygodnie. W miniony weekend RC Lens grało z AS Monaco. Polak wszedł na murawę w 45. minucie, w doliczonym czasie gry wykorzystał błąd obrońcy rywali i wyłożył piłkę do Simona Banzy.

Przemysław Frankowski został powołany na wrześniowe mecze reprezentacji Polski. Zespół Paulo Sousy zmierzy się z Albanią, Anglią oraz San Marino w ramach eliminacji mistrzostw świata 2022 w Katarze