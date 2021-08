Wielkie gwiazdy PSG nie pomagają. Ligue 1 wypada z czołowej piątki najlepszych lig

Spory szum wokół Ligue 1 pojawił się wraz z ostatnim transferami Paris Saint-Germain. Francuski gigant sprowadził tylko tego lata Lionela Messiego, Gianluigiego Donnarummę, Sergio Ramosa czy Achraf Hakimiego, a przecież w zespole nie brakuje gwiazd pokroju Neymara, Angela Di Marii czy Kyliana Mbappe. Rozwój PSG nie wpływa jednak mobilizująco na resztę ligi, czego odzwierciedlenie widać w rankingu UEFA.

Gwiazdy PSG nie pomagają. Ligue 1 wypada z czołowej "piątki" europejskich lig

Od wielu lat mówi się o żelaznej czołowej piątce lig europejskich. Do topu zaliczana jest Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A oraz coraz wyraźniej odstająca Ligue 1. Z powodu słabej postawy francuskich zespołów w europejskich pucharach w ostatnich latach Francja straciła piąte miejsce w rankingu UEFA na rzecz Portugalii. Zapaść Ligue 1 jest duża. W ciągu pięciu lat Francuzi zdobyli dwa razy punktów mniej niż Anglia i bliżej im do Holandii, Rosji i Szkocji niż do czołowej czwórki.

Przed sezonem Francja przystępowała z dorobkiem 56,081 punktów, zaś Portugalia - 48,549 punktów. W aktualizowanym rankingu, który będzie obowiązywać od przyszłego sezonu Francuzom nie będzie się jednak liczyć dorobek osiągnięty w sezonie 2016/2017, w którym zdobyli 14,416 punktów (Portugalia skończyła tamten sezon z 8,083 punktów). W trwających rozgrywkach Portugalczycy zdobyli już 3,730 punktów i mają na koncie już 44,216, zaś Francja 43,498 punktów (w tym sezonie zaledwie 1,833 punktów).

Czołowa piątka rankingu UEFA pozostawała niezmienna od sezonu 2016/2017. Wtedy to Portugalia również znajdowała się na piątym miejscu przed Francją oraz Rosją. Należy pamiętać jednak o tym, że Francuzi będą mieli szansę na powrót do czołowej piątki jeszcze w tym sezonie, gdyż zestawienie jest aktualizowane na bieżąco. Problemy Ligue 1 są jednak widoczne także w tym sezonie. W środę Francja może stracić szansę na trzy drużyny w najbardziej elitarnych rozgrywkach, gdyż w pierwszym meczu IV rundy el. LM AS Monaco przegrało 0:1 z Szachtarem Donieck. Dla odmiany portugalska Benfica awansowała we wtorek do fazy grupowej Ligi Mistrzów po tym, jak wygrała 1:0 z dwumeczu z PSV. Poza nią w LM wystąpią także FC Porto i Sporting.

Ranking UEFA (stan na 25.08.2021):