Messi dostał ofertę na "koniec kariery". To propozycja także dla Ronaldo

Od kilku tygodni piłkarski świat żyje niespodziewanym zwrotem akcji w karierze Leo Messiego. Gdy już wydawało się pewne, że Argentyńczyk podpisze nowy kontrakt z FC Barceloną, sprawa poważnie się skomplikowała. Pomimo zgody na obniżkę pensji o 50 procent nie udało się doprowadzić sprawy do końca i 34-latek musiał się pożegnać z Camp Nou. Sytuację szybko wykorzystali katarscy właściciele PSG, którzy w ekspresowym tempie porozumieli się z Messim i podpisali z nim kontrakt do czerwca 2023 roku.

Messi przeprowadzi się do Miami? Beckham naciska

Messi dopiero co dołączył do nowego klubu, ale już jest naciskany na jego zmianę po zakończeniu kontraktu. Według doniesień dziennika "Daily Mirror" do transferu Argentyńczyka ma przekonywać David Beckham, który jest prezesem występującego w MLS Interu Miami.

Były reprezentant Anglii stara się namówić Messiego na zakończenie kariery za oceanem. Według brytyjskich dziennikarzy Beckham i właściciel Interu Jorge Mas mają już przygotowaną bardzo korzystną finansowo ofertę kontrakt dla sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

To właśnie Mas ma być głównym orędownikiem sprowadzenia Argentyńczyka do Miami, ponieważ obiecał kibicom, że w najbliższym czasie w klubie pojawi się gwiazda światowego formatu. Warto przypomnieć także, że podobną ofertę od Davida Beckhama dostał już także Cristiano Ronaldo, który również mógłby zakończyć karierę za oceanem.