Skandal we Francji! Chuligani wtargnęli na murawę! Mecz Nicei z Marsylią przerwany [WIDEO]

Po 74 minutach gry zespół Nicei prowadził z Marsylią 1:0 po golu Kaspera Dolberga. Przy rzucie rożnym dla gości kibice zaczęli obrzucać różnymi przedmiotami wykonawcę tego stałego fragmentu gry - Dimitriego Payeta. Trafiony butelką Francuz odrzucił ją w trybuny i wówczas wszystko się zaczęło...

Chuligani z trybuny najzagorzalszych kibiców Nicei, wściekli z powodu zachowania rywala, zaczęli wbiegać na murawę, aby skonfrontować się z Payetem oraz innymi piłkarzami Marsylii.

Sędzia spotkania Benoit Bastien zadecydował o przerwaniu spotkania i zaproszeniu zawodników do szatni. Sytuację na murawie udało się dość szybko uspokoić, ale wciąż nie została podjęta decyzja o kontynuacji meczu. Podobno nie chcą przystać na nią zawodnicy Marsylii i ich trener Jorge Sampaoli, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Gdyby mecz został definitywnie przerwany, to oni mimo niekorzystnego wyniku na boisku otrzymaliby walkowera i trzy punkty do ligowej tabeli.

