Znany dziennikarz nie ma wątpliwości co do Mbappe! "To będą szalone dni"

Trwa saga transferowa z Kylianem Mbappe w roli głównej. Media od tygodni rozpisują się o tym, gdzie Francuz będzie grał w najbliższej przyszłości. Dziennikarze w Hiszpanii są zgodni – Mbappe chce odejść z PSG do Realu Madryt. Piłkarz miał już poinformować szefostwo klubu o swoich zamiarach i chęci zmiany otoczenia już w tym okienku transferowym. Włodarze PSG nie chcą jednak wyrazić na to zgody i wiele wskazuje na to, że Mbappe wypełni do końca kontrakt z PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Znany dziennikarz nie ma wątpliwości w sprawie Mbappe. To jeszcze nie koniec

Sprawa jednak nie jest jeszcze w stu procentach przesądzona. Jeśli wierzyć informacjom, które podaje hiszpański "AS", Real Madryt spróbuje pozyskać reprezentanta Francji jeszcze tego lata. Operacja ma się zacząć na 48 godzin przed zamknięciem okna transferowego, a hiszpański klub ma zaproponować PSG 145 milionów euro.

Ale urwał! Potężna bomba piłkarza PSG. Messi czeka na debiut [WIDEO]

O przyszłość Mbappe został zapytany Fabrizio Romano, znany włoski dziennikarz słynący z informacji transferowych. W rozmowie z "Cadena SER" w programie "El Larguero" opowiadał o swojej pracy, ale nie mogło zabraknąć wątków transferowych, w tym właśnie możliwego transferu gwiazdy PSG. – To będzie szalony tydzień, bo Real nie zamierza stać bezczynnie. Moja intuicja mi podpowiada, że Mbappe zostanie w PSG do końca umowy W 2022 będzie miał wiele szans na grę w Realu. Uważam, że wydarzy się to w przyszłym roku – powiedział Fabrizio Romano.

Na ten moment Kylian Mbappe pomaga PSG w zdobywaniu kolejnych punktów w Ligue 1. Francuz może pochwalić się jedną bramką i dwiema asystami w trzech meczach nowego sezonu ligi francuskiej. O formę Francuza można być spokojnym – według doniesień medialnych Mbappe nie ma zamiaru wymuszać transferu, ani podejmować żadnych działań, które miałyby spowodować pogorszenie relacji z władzami PSG.

Messi maszynką do zarabiania pieniędzy. Francja zarobi krocie na piłkarzu