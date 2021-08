Kłopoty reprezentanta Polski! Jego klub chce jeszcze latem sprowadzić napastnika

- Olympique Marsylia wciąż poszukuje nowego napastnika - informuje Fabrizio Romano, włoski dziennikarz świetnie zorientowany na europejskim rynku transferowym. Klub Arkadiusza Milika rozpoczął już rozmowy z Bordeaux w sprawie kupna Hwanga. Okazuje się jednak, że Koreańczyk jest tylko jedną z opcji.

Źródła informują, że Olympique Marsylia interesuje się także Alexandrem Sørlothem. Portal "Foot Mercato" poinformował, że Francuzi prowadzą już zaawansowane rozmowy RB Lipsk. W poprzednim sezonie Norweg rozegrał 37 meczów, w których strzelił sześć goli i miał trzy asysty. Dziennikarze wymieniają również nazwisko Giovanniego Simeone, na co dzień piłkarza Cagliari. 26-latek w poprzednim sezonie rozegrał 33 mecze, w których także strzelił sześć goli.

Koreańczyk najlepszym z obserwowanych napastników Olympique Marsylia? Zagrożenie dla Arkadiusza Milika

Najlepiej ze wszystkich wymienionych napastników spisywał się jednak Ui-jo Hwang. Napastnik Bordeaux strzelił 12 goli w 37 meczach. Wspomnijmy, że wszystkie trafienia padły w rozgrywkach Ligue 1. Poza ekstraklasą wystąpił tylko raz: 25 minut w Pucharze Francji.

Wciąż nie wiadomo, kiedy Arkadiusz Milik wróci do treningów i gry w Olympique Marsylia. Przypomnijmy: Polak po przyjeździe na czerwcowe zgrupowanie kadry narzekał na ból lewego kolana. Urazu nabawił się w końcówce meczu ostatniej kolejki Ligue 1, kiedy w kolano kopnął go jeden z piłkarzy Metz. Okazało się, że Milik ma uszkodzoną łąkotkę, co potwierdził dr Ramon Cugat. Polak z powodu urazu opuścił Euro 2020 i straci też początek tego sezonu.

Milik trafił do Olympique Marsylia w styczniu po półrocznej przerwie w grze spowodowanej konfliktem z władzami Napoli. Zimą pozwolono mu udać się na wypożyczenie, a ostatecznie francuski klub wykupił go z Neapolu. Od samego początku swojej przygody we Francji Polak prezentuje się bardzo dobrze. Rozegrał w sumie 16 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zaliczył jedną asystę.