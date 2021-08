Trener PSG stawia sprawę jasno w kwestii Mbappe. "To część futbolu"

Temat przejścia Kyliana Mbappe do Realu Madryt ciągnął się od wielu miesięcy. Jego umowa z PSG wygasa w czerwcu 2022 roku i 22-letni napastnik przez długi okres czasu nie poinformował, czy zamierza ją przedłużyć. Dlatego kibice PSG wygwizdali go podczas pierwszego domowego meczu PSG w Ligue 1 ze Strasbourgiem.

- Jego przyszłość jest jasna. Sam to powiedział, chciał, żebyśmy mieli konkurencyjny zespół. Cóż, w tej chwili mamy najbardziej konkurencyjny na świecie. Więc teraz nie ma dla niego usprawiedliwienia. Nie ma już żadnej wymówki, żeby zrobić coś innego, niż zostać - tak kilka dni temu Nasser Al-Khelaifi, prezes PSG mówił o przyszłości Kyliana Mbappe.

Według informacji "El Mundo Deportivo" telenowela z przyszłością Mbappe w sezonie 2021/2022 zdaje się być już wyjaśniona. Francuz, który marzył o transferze do Realu Madryt już w tegorocznym okienku transferowym, powiedział kolegów w szatni, że zostaje w PSG i wypełni obowiązujący kontrakt. O pozostaniu Mbappe miał też poinformować najbliższych współpracowników dyrektor sportowy wicemistrzów Francji - Leonardo.

Także francuski "RMC Sport" poinformował, że PSG nie pozwoli odejść Kylianowi Mbappe w tym okienku transferowym. Francuz będzie musiał wypełnić kontrakt do końca. Oznacza to, że Mbappe odejdzie najwcześniej po zakończeniu tego sezonu, najprawdopodobniej za darmo do Realu Madryt.

"Mbappe jest naszym zawodnikiem"

Na konferencji prasowej przed piątkowym meczem wyjazdowym z Brestem, do sytuacji reprezentanta Francji odniósł się trener PSG - Mauricio Pochettino.

- Kylian jest zmotywowany i ciężko pracuje, aby rozegrać dobry sezon. Jest naszym zawodnikiem i nie sądzę, że nas opuści w tym sezonie. Ma jeszcze rok kontraktu, o ile go nie przedłuży. Widzę po nim, że również z nami jest szczęśliwy - stwierdził argentyński szkoleniowiec.

- Latem zawsze dzieje się wiele rzeczy. Lubię ten czas i często go przyjmuję z humorem, ponieważ to część futbolu. Mówi się wiele rzeczy - niektóre z nich się sprawdzą, niektóre nie... Ale Kylian jest spokojny, a klub wie, co robi i co zamierza zrobić. Wiemy, że to nasz zawodnik, to zawodnik PSG, który przygotowuje się do jutrzejszego meczu - dodał były trener Tottenhamu, który nie zdradził, czy w piątek w jego drużynie zadebiutuje Leo Messi.

- Jeszcze zastanawiamy się, czy znajdzie się w kadrze meczowej. Cały świat wie, co może wnieść ten zawodnik. Jest bardzo dobrze nastawiony, bardzo szybko zdołał się zaadaptować do nowego środowiska - zaznaczył Mauricio Pochettino.

Kylian Mbappe trafił do PSG w 2017 roku. W tym czasie zdobył 132 bramki i zanotował 63 asysty w 173 meczach dla paryżan. Wcześniej w barwach AS Monaco w 60 meczach zdobył 27 goli i zaliczył 16 asyst. Czterokrotnie sięgał po mistrzostwo Francji, trzy razy po Puchar i Superpuchar Francji. W ostatnich trzech sezonach był królem strzelców Ligue 1. Natomiast w kadrze narodowej zdobył 17 goli i zaliczył 16 asyst w 48 spotkaniach. W 2018 roku razem z drużyną wygrał mistrzostwa świata.