Wściekłe władze Lyonu chcą sprzedać gwiazdy. Marcelo śmiał się po katastrofie

Kluby Ligue 1 pozostają w cieniu Paris Saint-Germain, zwłaszcza w obliczu ofensywy transferowej paryżan. Interesująco jest jednak również w innych zespołach czołówki tabeli. Władze Olympique Lyon planują przeprowadzić rewolucję kadrową, co może skutkować pozbyciem się kluczowych zawodników zespołu.

Lyon reaguje na rozczarowujący początek sezonu. Gwiazdy wystawione na sprzedaż

Lyon zajął na koniec sezonu rozczarowujące czwarte miejsce i po raz drugi z rzędu nie będzie występować w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W związku z tym podjęto decyzję o pożegnaniu się z Rudim Garcią i zatrudnieniu Holendra Petera Bosza. W nowe rozgrywki zespół wszedł jednak fatalnie, zremisował 1:1 z Brest oraz przegrał 0:3 z Angers.

To właśnie drugi wynik skutkował mocnymi zapowiedziami ze strony dyrektora sportowego klubu Juninho Pernambucano. Brazylijczyk poinformował, że klub chce sprzedać Maxwela Corneta, Thiago Mendesa, Houssem Aouara, Rayana Cherkiego i Islama Slimaniego za „złe nastawienie". Według portalu transfermarkt.de piątka zawodników jest wyceniana łącznia na około 100 milionów euro. Zapowiedzi wydają się być realne, gdyż po koszmarnym początku w Lyonie zaczęto już działać. Ostatnio pojawiła się informacja, że klub chce rozwiązać kontrakt z byłym obrońcą Wisły Kraków Marcelo. 34-latek był głównym antybohaterem spotkania z Angers, w którym zaliczył koszmarnego samobója i został przez media (m.in. L'Equipe") oceniony na "1" w skali 1-10. Dodatkowo miał się śmiać w szatni, co rozwścieczyło trenera Petera Bosza, który chce jego sprzedaży ze względu na nieodpowiednie zachowanie.

Chęć sprzedaży powyższych piłkarzy może być zbawienny dla kilku klubów szukających wzmocnień w ostatnich dniach okna transferowego. Największym zainteresowaniem powinni się cieszyć wychowankowie Lyonu grający w środkowej linni, czyli Houssem Aouar oraz Rayan Cherki. Pierwszy z nich ma 23 lata, zaś drugi ledwie 19. Aouar wyceniany jest na 42 miliony euro, zaś Cherki na 30 milionów euro.