Była gwiazda ekstraklasy zagrała fatalny mecz. Klub Ligue 1 rozwiązuje z nim kontrakt

Pod wodzą nowego trenera Petera Bosza, Olympique Lyon rozpoczął sezon 2021/22 od prawdziwego falstartu. "Les Gones" najpierw tylko zremisowali na własnym stadionie z Brestem 1:1, a w miniony weekend zostali rozbici przez Angers aż 0:3.

Po koszmarnym początku rozgrywek w Lyonie szybko zaczęto działać. Wiele wskazuje na to, że pierwszą ofiarą tych działań będzie były obrońca Wisły Kraków, Brazylijczyk Marcelo. 34-latek był głównym antybohaterem spotkania z Angers, w którym zaliczył koszmarnego samobója i został przez media (m.in. L'Equipe") oceniony na "1" w skali 1-10.

Jeszcze w marcu doświadczony stoper podpisał nowy kontrakt z Lyonem do końca czerwca 2023 roku. Teraz wszystko wskazuje na to, że zostanie on rozwiązany już teraz za porozumieniem stron. Jak informuje portal Foot Mercato, na wniosek kierownictwa klubu obie strony już rozpoczęły rozmowy na ten temat i choć nieznane są jeszcze szczegóły rozstania Marcelo z OL, ta informacja krąży już wśród innych zawodników Lyonu.

Jak dodaje francuski dziennikarz Saber Desfarges, z obu stron docierają też sprzeczne komunikaty - otoczenie piłkarza przekazało, że to sam zawodnik już w zeszłym tygodniu podjął decyzję o odejściu, natomiast wg działaczy Lyonu to klub podjął decyzję o rozwiązaniu umowy. Jedno jednak jest pewne - Marcelo rozwiąże kontrakt z Lyonem i w najbliższych dniach opuści klub, w którym spędził ostatnie cztery lata.

Marcelo, który reprezentował barwy Wisły Kraków w latach 2008-10, a później był także piłkarzem PSV Eindhoven i Besiktasu Stambuł, przez cztery sezony gry w Lyonie był ostoją defensywy siedmiokrotnego mistrza Francji. Rozegrał przez ten czas 167 meczów oficjalnych, w których strzelił 8 goli, m.in. docierając do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2019/20.