PSG już ma odpowiedź dla Kyliana Mbappe, który chce przejść do Realu Madryt

Temat przejścia Kyliana Mbappe do Realu Madryt ciągnie się od wielu miesięcy. Nadal do końca nie wiadomo, jakie plany ma Francuz. Jego umowa z PSG wygasa w czerwcu 2022 roku i Mbappe nadal nie poinformował, czy zamierza ją przedłużyć. Dlatego kibice PSG wygwizdali go podczas pierwszego domowego meczu PSG w Ligue 1.

- Jego przyszłość jest jasna. Sam to powiedział, chciał, żebyśmy mieli konkurencyjny zespół. Cóż, w tej chwili mamy najbardziej konkurencyjny na świecie. Więc teraz nie ma dla niego usprawiedliwienia. Nie ma już żadnej wymówki, żeby zrobić coś innego, niż zostać - tak kilka dni temu Nasser Al-Khelaifi, prezes PSG mówił o przyszłości Kyliana Mbappe.

Hiszpańskie media są jednak zgodne – Kylian Mbappe jest zdecydowany na transfer do Realu Madryt i zdania nie zmieni. Takie informacje podaje "Marca" oraz "Cadena SER". Hiszpanie twierdzą, że już niedługo Mbappe zakomunikuje prezesowi PSG że nie ma zamiaru przedłużać kontraktu, a jego celem jest dołączenie do Realu Madryt już tego lata.

PSG nie puści Mbappe do Realu Madryt. Będzie konflikt?

Problem w tym, że na takie rozwiązanie PSG godzić się nie musi. Mbappe ma kontrakt z PSG ważny do 2022 roku i jeśli wierzyć doniesieniom francuskich dziennikarzy, będzie musiał go wypełnić do końca. RMC Sport podaje, że PSG nie ma zamiaru puszczać Mbappe do Realu Madryt już tego lata. Z jednej strony, trudno się dziwić działaczom paryskiego klubu – Mbappe to wielka gwiazda, która razem z Neymarem i Messim może dać w końcu paryżanom upragniony triumf w Lidze Mistrzów. Z drugiej strony, Mbappe z pewnością nie będzie zadowolony, że klub trzyma go w zespole wbrew jego woli i rezygnuje z około 120 milionów euro, które Real byłby w stanie zapłacić za Mbappe. Według hiszpańskich dziennikarzy Mbappe nie zamierza się jednak buntować ani opuszczać treningów. Z kolei Real cierpliwie poczeka na Francuza i nie będzie sprowadzał innej gwiazdy w jego miejsce.

Dziennikarz RMC Sport Loic Tanzi oprócz wiadomości o tym, że PSG nie wypuści Mbappe tego lata, podał także informację, że Cristiano Ronaldo aktualnie nie jest rozpatrywany przez klub jako opcja do zastąpienia Francuza, a takie informacje pojawiały się już w mediach.

