Media: Kylian Mbappe idzie do prezesa PSG i chce odejść już teraz!

Temat przejścia Kyliana Mbappe do Realu Madryt ciągnie się od wielu miesięcy. Nadal do końca nie wiadomo, jakie plany ma Francuz. Jego umowa z PSG wygasa w czerwcu 2022 roku i Mbappe nadal nie poinformował, czy zamierza ją przedłużyć. Dlatego kibice PSG wygwizdali go podczas pierwszego domowego meczu PSG w Ligue 1.

Co dalej z Kylianem Mbappe? Hiszpanie nie mają wątpliwości

- Jego przyszłość jest jasna. Sam to powiedział, chciał, żebyśmy mieli konkurencyjny zespół. Cóż, w tej chwili mamy najbardziej konkurencyjny na świecie. Więc teraz nie ma dla niego usprawiedliwienia. Nie ma już żadnej wymówki, żeby zrobić coś innego, niż zostać - tak kilka dni temu Nasser Al-Khelaifi, prezes PSG mówił o przyszłości Kyliana Mbappe.

Hiszpańskie media są jednak zgodne – Kylian Mbappe jest zdecydowany na transfer do Realu Madryt i zdania nie zmieni. "Ostatnia prosta" - tak dziennik "Marca" opisuje sytuację Mbappe, który wciąż marzy o dołączeniu do Realu. W najbliższych dnia cała sytuacja ma się wyjaśnić. Podobno Real ma już gotową ofertę dla wicemistrza Francji. Josep Pedrerol, ze słynnego programu "Chiringuito", potwierdza, że mistrz świata nie chce zostawać na kolejny rok w PSG (jego umowa wygasa latem 2022 roku).

- Zostanie w PSG nie jest spełnieniem żadnego marzenia. Jego intencje są jasne. Marzy o grze w Realu. I to już teraz. Na pewno jednak nie powie o tym publicznie, bo nie chce rozwścieczyć kibiców. Nie chce też wkurzyć prezesa. Lepiej nie denerwować kogoś, kto ma tyle pieniędzy. Ale Mbappe zależy, by spotkać się z prezesem. Nie chce tego jednak robić publicznie. Prawda jest taka, że nawet transfer Leo Messiego wiele nie zmienił. Podpytałem w Realu o odczucia Mbappe wobec transferu Argentyńczyka. I nic on nie zmienia. W jego głowie tylko Real - przekonuje Josep Pedrerol.

Takie same informacje podaje "Cadena SER". Według tamtejszych dziennikarzy w najbliższy poniedziałek Mbappe ma spotkać się z prezesem PSG i poinformować go o tym, że chce odejść do Realu Madryt jeszcze tego lata. Hiszpanie informują, że Mbappe nie zamierza się buntować, ani opuszczać treningów, ale ma zamiar spełnić marzenie i dołączyć do Realu. "Jego plan jest cały czas ten sam i nic się nie zmieniło: nie przedłuży kontraktu z PSG i jeżeli klub mu pozwoli, to spróbuje odejść już tego lata" - czytamy na cadenaser.com.

Real już tylko czeka. Hiszpański klub nie zrobi pierwszego kroku. Dopiero po ogłoszeniu decyzji przez Mbappe złoży oficjalną ofertę. Ta ma opiewać na 120 milionów euro, ale według dziennikarzy madrycki klub będzie w stanie wyłożyć za niego nawet 180 milionów, jeśli zajdzie taka konieczność. Dodajmy, że dla PSG byłby to istotny zastrzyk gotówki, bo według francuskich mediów PSG po ofensywie transferowej musi sprzedać kilku graczy, bo budżet na pensje został przekroczony.

Istnieje również scenariusz, w którym Realowi nie uda się zakontraktować Francuza w tym oknie transferowym. Jednak w takim przypadku Mbappe i tak dołączy do klubu, tylko że za rok, kiedy nie będzie już związany umową z paryżanami. Real wówczas po prostu poczeka na Mbappe i zaoszczędzi pieniądze.

Kylian Mbappe trafił do PSG w 2017 roku. W tym czasie zdobył 133 bramki i zanotował 63 asysty w 173 meczach dla paryżan. Wcześniej w barwach AS Monaco w 60 meczach zdobył 27 goli i zaliczył 16 asyst. Czterokrotnie sięgał po mistrzostwo Francji, trzy razy po Puchar i Superpuchar Francji. W ostatnich trzech sezonach był królem strzelców Ligue 1. Natomiast w kadrze narodowej zdobył 17 goli i zaliczył 16 asyst w 48 spotkaniach. W 2018 roku razem z drużyną wygrał mistrzostwa świata.

