Przemysław Frankowski z pierwszą asystą w nowym klubie [WIDEO]

Przemysła Frankowski trafił do RC Lens na początku sierpnia. Na razie jego początki we Francji są obiecujące. W drugim występie w nowym klubie Polak wszedł na murawę w 71. minucie i chwilę później asystował przy trafieniu Seko Fofany.

Frankowski z pierwszą asystą dla RC Lens. Przytomne podał do Fofany [WIDEO]

W akcji bramkowej Frankowskiej znajdował się na lewym skrzydle. Piłkarz przyjął długie podanie od Gaela Kakuty i przytomnie wycofał piłkę do wbiegającego Fofany, który strzałem po ziemi pokonał Etienne'a Greena. Gol ten zadecydował o tym, że Lens ostatecznie odrobiło straty i zremisowało 2:2.

Jak dotąd skrzydłowy dwukrotnie wchodził na murawę w końcówkach meczów. Być może jest to podyktowane fakt, że piłkarz trafił do klubu raptem kilka dni przed rozpoczęciem sezonu. Jego dorobek to 33 minuty i jedna asysta. RC Lens rozpoczęło sezon od dwóch remisów. Zespół zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, a w kolejnej kolejce zmierzy się z AS Monaco na wyjeździe.

Przemysław Frankowski podpisał kontrakt z nowym klubem do 2026 roku. Jego ostatnim klubem było Chicago Fire, w którym występował od 2019 roku, kiedy trafił tam z Jagiellonii Białystok. W USA we wszystkich rozgrywkach zagrał w 64 meczach i zdobył w nich 10 goli, dołożył do tego tyle samo asyst. Teraz zagra w Ligue 1. Według doniesień medialnych Lens musiało zapłacić za Polaka około 3 miliony euro.