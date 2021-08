Kolejny gigant włącza się w walkę o Mbappe. Real może mieć problem

Kylian Mbappe w ostatnich sezonach był kluczową postacią PSG. 22-latek wspólnie z Neymarem i Angelem di Marią tworzyli zabójcze trio, które znacząco może zyskać na jakości po przybyciu na Parc des Princes Leo Messiego. Problem jednak w tym, że Mbappe miał ponoć stwierdzić, że nie chce występować z Argentyńczykiem w jednym zespole.

Liverpool włącza się do walki o Mbappe

Plotki na temat przyszłości Francuza trwają od co najmniej kilku miesięcy. Do tej pory wydawało się, że faworytem do jego sprowadzenia jest Real Madryt, który był w stanie zapłacić za niego 120 milionów euro. Dla Paryżan taka kwota mogłaby być zdecydowanie zbyt niska i wątpliwe, aby na nią przystali.

Jak podał angielski portal "Liverpool Echo" do wyścigu o podpis Mbappe włączył się właśnie Liverpool. Choć wydawało się, że pozycja Królewskich w walce o jego sprowadzenie jest niepodważalna, to włodarze "The Reds" uważają, że kwota 120 milionów euro, którą planują wyłożyć jest uczciwa za zawodnika tej klasy.

Gwizdy w stronę Mbappe

Kolorytu sadze z udziałem Mbappe dodaje fakt, że sam zawodnik od kilku miesięcy sukcesywnie odrzuca możliwość podpisania nowego kontraktu. Jego obecna umowa z klubem ze stolicy Francji wygasa pod koniec czerwca 2022 roku i na ten moment nic nie wskazuje na to, aby miał ją przedłużyć.

Wątpliwości Mbappe co do swojej przyszłości na Parc des Princes spotykają się rzecz jasna z niezadowoleniem ze strony kibiców. Przed rozpoczęciem sobotniego meczu ze Strasbourgiem 22-latek został głośno wygwizdany. Była to odpowiedź fanów na dywagacje i niepewność samego zawodnika co do kontynuowania kariery w Paryżu.

Od momentu transferu do PSG pod koniec sierpnia 2017 roku Kylian Mbappe rozegrał 172 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 132 gole i zanotował 62 asysty.