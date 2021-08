Już wiadomo ile PSG zarobiło na Messim w trzy dni! Absolutny rekord

Paryż oszalał na punkcie Lionela Messiego. Argentyńczyk we wtorek związał się dwuletnim kontraktem z Paris Saint Germain, a w środę został oficjalnie zaprezentowany na konferencji prasowej. W jej trakcie pod stadionem wicemistrzów Francji zebrało się mnóstwo kibiców zespołu. Inni czekali w długiej kolejce pod klubowym sklepem, by kupić koszulkę z nazwiskiem nowego gwiazdora.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

A te sprzedają się fenomenalnie. Według nieoficjalnych informacji PSG sprzedało już 832 tysiące koszulek z nazwiskiem Messiego. Hiszpańska "Marca" wyliczyła, że łączna kwota osiągnięta ze sprzedaży koszulek przekroczyła już 100 milionów euro! To absolutny rekord francuskiego klubu.

Rekordowy transfer w Premier League na dniach! Manchester City gotowy na super ofertę

PSG już zarabia na Messim

Oczywiście nie wszystkie pieniądze trafiają na konto klubu. Według informacji hiszpańskiego dziennika PSG ze sprzedaży jednej koszulki otrzymuje jedynie 10 procent. Reszta pieniędzy trafia do jej producenta, amerykańskiej firmy Nike. Tak czy inaczej, w zaledwie kilka dni PSG zarobiło około 10 milinów euro tylko ze sprzedaży koszulek.

Na razie nie wiadomo kiedy Messi zadebiutuje w PSG. Chociaż w teorii szansę na to mieć będzie w sobotę, gdy zespół podejmie Strasbourg, to mało prawdopodobne jest, by Argentyńczyk znalazł się chociaż wśród rezerwowych. Na konferencji prasowej Messi przyznał, że jest w słabej formie fizycznej po wakacjach i być może będzie potrzebował specjalnej obozu przygotowawczego.

Świetne zwycięstwo Huberta Hurkacza! Polak poznał rywala w ćwierćfinale! Wielki rewanż

- Od pierwszej chwili czuję się tu jak w domu, jestem szczęśliwy i już chcę rozpocząć treningi i wrócić do gry. Wciąż mam w sobie wielki głód gry, nowych wyzwań i zwycięstw. To nie zmieniło się od początku mojej kariery. Klub jest gotowy do walki o najważniejsze trofea, a to jest moim celem. Wierzę, że razem możemy wszystko. Jestem przekonany, że będę się cieszył każdą chwilą, jaką tu spędzę - powiedział Messi na konferencji.

Argentyńczyk wybrał w PSG koszulkę z numerem 30. Według nieoficjalnych informacji zawodnik ma zarabiać aż 35 milionów euro rocznie.