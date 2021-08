"Mbappe ostrzegał, że nie chce grać z Messim". Francuz odpowiada

W środę we francuskich mediach pojawiły się informacje, jakoby Kylian Mbappe nie chciał grać w PSG z Leo Messim i poprosił o transfer do Realu Madryt. Na te pogłoski odpowiedział sam zainteresowany, publikując powitalny post do Argentyńczyka w mediach społecznościowych. - "Witamy w Paryżu, Leo!" - napisał.

Screen / Twitter - Kylian Mbappe