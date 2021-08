Bardzo złe informacje dla Arkadiusza Milika! "Zaawansowane rozmowy"

Wciąż nie wiadomo, kiedy Arkadiusz Milik wróci do treningów i gry w Olympique Marsylia. Przypomnijmy: Polak po przyjeździe na czerwcowe zgrupowanie kadry narzekał na ból lewego kolana. Urazu nabawił się w końcówce meczu ostatniej kolejki Ligue 1, kiedy w kolano kopnął go jeden z piłkarzy Metz. Okazało się, że Milik ma uszkodzoną łąkotkę, co potwierdził dr Ramon Cugat. Polak z powodu urazu opuścił Euro 2020 i straci też początek tego sezonu.

Jeszcze w czwartek francuskie media poinformowały, że Milik może wrócić szybciej, niż pierwotnie planował. - Milik i sztab Olympique Marsylia liczą na powrót do rywalizacji w pierwszej połowie września. Polak ciężko trenował tego lata, aby jak najszybciej wrócić do gry, m.in. korzystając z usług fizjoterapeuty na pełen etat - napisał na Twitterze Guillaume Tarpi z "L'Equipe".

Milik będzie miał nowego konkurenta?

Chociaż Milik może wrócić szybciej do gry, to marsylczycy zdecydowali się pozyskać kolejnego napastnika. Portal "Foot Mercato" poinformował, że Olympique Marsylia prowadzi zaawansowane rozmowy z Alexandrem Sorlothem z RB Lipsk. W poprzednim sezonie Norweg rozegrał 37 meczów, w których strzelił sześć goli i miał trzy asysty.

Prawdopodobieństwo transferu Sorlotha wydaje się tym większe, że niedawno do RB Lipsk dołączył Andre Silva. Portugalczyk błyszczał formą w Eintrachcie Frankfurt i wszystko wskazuje na to, że będzie też postacią numer jeden w drużynie Jessego Marscha.

Milik trafił do Olympique Marsylia w styczniu po półrocznej przerwie w grze spowodowanej konfliktem z władzami Napoli. Zimą pozwolono mu udać się na wypożyczenie, a ostatecznie francuski klub wykupił go z Neapolu. Od samego początku swojej przygody we Francji Polak prezentuje się bardzo dobrze. Rozegrał w sumie 16 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zaliczył jedną asystę.