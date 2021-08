Portugalczyk namawia Ronaldo na transfer do Francji. Rozbrajająca odpowiedź

Leo Messi jest już oficjalnie zawodnikiem Paris Saint Germain. We wtorek Argentyńczyk związał się z klubem dwuletnim kontraktem, a w środę został zaprezentowany na oficjalnej konferencji prasowej. Messi zapowiedział, że jego głównym celem jest wygranie Ligi Mistrzów, jednak podkreślił też, że jest głodny gry i kolejnych sukcesów we wszystkich rozgrywkach.

Wszystko wskazuje na to, że głównym rywalem PSG we Francji będzie Lille. Aktualni mistrzowie kraju już raz pokonali PSG w obecnym sezonie. Lille pokonało zespół Mauricio Pochettino 1:0 w meczu o Superpuchar Francji.

Ronaldo namawiany na transfer do Lille

Obrońca Lille, Jose Fonte, odniósł się do transferu Messiego i znalazł żartobliwy sposób na wzmocnienie swojej drużyny w walce o obronę mistrzostwa kraju. - Z Messim nasze zadanie będzie jeszcze trudniejsze, ale musimy stawić mu czoła. Codziennie piszę do Cristiano Ronaldo, by zostawił Juventus i do nas przyszedł. Za każdym razem odpisuje jednak: "ha, ha, ha!". Użyjemy wszystkich naszych mocy, ale mam plan na sprowadzenie tu Cristiano. Przecież wszystko, co musi zrobić, to tylko wygrać ligę francuską - śmiał się Fonte, który gra z Ronaldo w reprezentacji Portugalii i w 2016 roku sięgnął z nim po mistrzostwo Europy.

- Przed nami wielkie wyzwanie, ale też wielka szansa. Mamy możliwość, by w przyszłości powiedzieć dzieciom, że graliśmy przeciwko Messiemu, Neymarowi i Kylianowi Mbappe i nie tylko wygraliśmy, ale też nie traciliśmy goli. Jestem przekonany, że rywalizacja w lidze w tym sezonie będzie bardzo ciekawa - dodał Fonte.

W 1. kolejce Ligue 1 Lille zremisowało 3:3 z Metz, a PSG pokonało Troyes 2:1. W 2. kolejce Lille zagra z Nice, a PSG ze Strasbourgiem.