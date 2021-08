Messi przywitany w PSG przy polskim hicie. Zaskakujący dobór utworu

Leo Messi zaobserwował instagramowy profil Paris Saint-Germain słuchając piosenki Explosion polskiego duetu DJ-skiego Kalwi & Remi (Krzysztof Kalwat i Remigiusz Pośpiech). Klub uwiecznił ten moment i opublikował na swoim profilu Tik Tok (wideo do zobaczenia tutaj). Nagranie z Argentyńczykiem w szatni, ubranego w klubowy strój przy polskim hicie polubiło już ponad trzy mln osób, a ponad 30 tys. podało je dalej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

W mediach społecznościowych wrze także pod kątem liczby osób, które obserwują profil PSG na Instagramie. Dzień przed oficjalnym ogłoszeniem zakontraktowania Leo Messiego profil klubu zaobserwowało ponad pół miliona osób. W sumie wylicza się, że Argentyńczyk "przyniósł ze sobą" 20 mln dodatkowych subskrypcji.

Messi podnosi wartość marki klubu? Zabawa przy "Explosion" i 20 mln osób więcej

To jak ważna pod względem marketingu jest obecność Leo Messiego w danej drużynie zauważył portal "Brand Finance". Specjaliści wyliczyli to w kontekście FC Barcelony. Ich zdaniem wartość marki hiszpańskiego klubu spadła o 11 proc., co daje stratę w wysokości 137 mln euro. Wartość marki wyliczono z ogólnej wyceny klubu na rok 2021, która wyniosła ponad 1,2 mld euro. Według raportu FC Barcelona jest obecnie drugim najbardziej wartościowym klubem piłkarskim na świecie. Pierwsze miejsce zajmuje Real Madryt, którego wartość wyceniono na 1,276 mld euro (o 10 mln więcej od Barcy).

Kolega namawia Ronaldo na transfer do rywala PSG. Portugalczyk odpowiada

- Jego obecność w klubie bez wątpienia wpłynęła na ilość kibiców, sprowadzenie lepszych piłkarzy, trenerów, podpisanie umów handlowych i zdobywane trofea. Odejście może kosztować klub równie dużo, a do tego spowodować bolesny spadek wartości marki - powiedział Hugo Hensley, szef działu usług sportowych w "Brand Finance".

Burza wokół Leo Messiego. Piłkarze PSG mogą, a Arkadiusz Milik nie

Leo Messi związał się z PSG dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Wicemistrzowie Francji pochwalili się nowym zawodnikiem już we wtorek, ale dopiero w środę 34-latek wyszedł do dziennikarzy i powiedział kilka słów o swoim przejściu do Ligue 1.