Kolega namawia Ronaldo na transfer do rywala PSG. Portugalczyk odpowiada

Jose Fonte środkowy obrońca LOSC Lille udzielił w ostatnich dniach wywiadu, w którym wspomniał, że namawia Cristiano Ronaldo, aby także dołączyć do Ligue 1. To odpowiedź Portugalczyka na ostatnie doniesienia PSG o zakontraktowaniu Lionela Messiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

- Czuję się świetnie, ponieważ to niesamowite słyszeć, że taki piłkarz jak Leo Messi będzie częścią francuskiej piłki. To ekscytujące. Oczywiście, rywalizacja w lidze będzie jeszcze trudniejsza, ale jesteśmy gotowi na to wyzwanie. Codziennie wysyłam wiadomości do Cristiano, żeby przyjechał do Lille! Odpowiada jednak tylko śmiechem - powiedział 37-latek w rozmowie z "TalkSPORT".

Cristiano Ronaldo nie będzie rywalizował z Messim we Francji. Wymowna odpowiedź Portugalczyka

Inaczej na propozycję gry we Francji zareagował Leo Messi. We wtorek PSG oficjalnie poinformowało, że podpisało dwuletni kontrakt z Argentyńczykiem, który może przedłużyć o kolejne 12 miesięcy. Messi w nowym klubie ma zarabiać 35 mln euro rocznie. - Od pierwszej chwili czuję się tu jak w domu, jestem szczęśliwy i już chcę rozpocząć treningi i wrócić do gry. Wciąż mam w sobie wielki głód gry, nowych wyzwań i zwycięstw. To nie zmieniło się od początku mojej kariery - powiedział na konferencji prasowej 34-latek.

Inter Mediolan ma już następcę Romelu Lukaku. Piłkarz pojawił się na San Siro

Jose Fonte nie ukrywa, że wzmocnienie w postaci Messiego sprawia, że ofensywa PSG będzie niezwykle trudna do zatrzymania. - Wyobraźcie sobie, że zachowujemy czyste konto przeciwko Messiemu, Neymarowi i Mbappe. To nas jeszcze bardziej dowartościuje. To niewiarygodna trójka. Konkurencyjność w Ligue 1 będzie w tym roku naprawdę ciekawa - dodał

Horrendalne ceny na pierwszy mecz Messiego. Najgorsze miejsca kosztują fortunę

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie LOSC Lille wywalczyło tytuł mistrza Francji zachowując tylko punkt przewagi nad drugim w tabeli PSG. Portugalczyk podkreśla jednak inny aspekt przybycia Argentyńczyka. - Chciałbym zrozumieć Finansowe Fair Play we Francji. Każdy klub ogranicza swoje wydatki. Nie mogą kupować dużo, nie mogą pozyskiwać graczy z dużymi pensjami, ale wtedy przychodzi PSG i wygląda na to, że nie ma żadnego prawa - podkreśla.