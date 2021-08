Horrendalne ceny na pierwszy mecz Messiego. Najgorsze miejsca kosztują fortunę

Okazuje się również, że kwota 500 i 1000 euro dotyczyła trybun przedostatniej kategorii (16.). Miejsca te położone są w najwyższym punkcie Parc des Princes i zdecydowanie najdalej od murawy. Warto podkreślić, że ceny zauważone przez dziennikarzy "France Bleu" były dostępne na oficjalnej stronie Paris Saint-Germain. Normalnie bilety na tej kategorii kosztują od 35 do 50 euro.

Według źródła wzrost cen biletów PSG dotyczył pierwszego meczu Ligue 1, na którym może pojawić się Leo Messi. W najbliższy piątek wicemistrz Francji zmierzy się na własnym stadionie ze Strasbourgiem. Początek spotkania o godz. 21:00.

Na wysokie ceny narzekać mogą niemal wszyscy kibice chcący kupić miejsce na Parc des Princes. W kategorii 5. kwotę 91 euro zmieniono najpierw na 333 euro, a potem wyniosła ona aż 800 euro, natomiast typ wyższy ze 120 euro na 500 euro. Co dziwniejsze wzrost cen nie był tak widoczny w klasach położonych tuż przy murawie. Bilety w kategorii 1. normalnie kosztują 280 euro, a po aktualizacji "jedynie" 350 euro.

- Szaleństwo trwa! - napisał francuski portal, a przekonał się o tym sam Leo Messi. We wtorek PSG oficjalnie poinformowało, że podpisało dwuletni kontrakt z Argentyńczykiem, który może przedłużyć o kolejne 12 miesięcy. Messi w nowym klubie ma zarabiać 35 mln euro rocznie. - Od pierwszej chwili czuję się tu jak w domu, jestem szczęśliwy i już chcę rozpocząć treningi i wrócić do gry. Wciąż mam w sobie wielki głód gry, nowych wyzwań i zwycięstw. To nie zmieniło się od początku mojej kariery - powiedział na konferencji prasowej 34-latek.